Gyorsan a magyarok új kedvencévé vált a csirkés gyorsétteremlánc – titokzatos szendviccsel érkezett a második magyarországi üzlet

A tavaly októberi sikeres magyarországi piacra lépést követően folytatja terjeszkedését a világ egyik vezető gyorséttermi hálózata, a Popeyes. A márka kizárólagos magyarországi üzemeltetője, a Fusion-BP Restaurants Kft. június 11-én adta át második hazai egységét Budapesten, az Árkád Bevásárlóközpont Food Loftjában.

Az Árkád áruházban nyílt meg a második Popeyes étterem Budapesten / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hazánkban a Popeyes hálózatot a The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti, így az októberben a Westend Bevásárlóközpontban látványos módon, helikopteres bemutatóval megnyitott első hazai étteremhez hasonlóan a második egységet is ők üzemeltetik.

„Az első Popeyes-egység teljesítménye minden várakozásunkat felülmúlta; a magyar vásárlók rendkívül rövid idő alatt a szívükbe zárták a márkát, és mára az ikonikus The Chicken Sandwich a hazai közönség abszolút kedvence lett. Gőzerővel folytatjuk a hazai terjeszkedést, hogy a jövőben még több helyre eljuttassuk a márkát” – emelte ki a csütörtöki sajtótájékoztatón Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezetője.

A cégvezető hozzátette, hogy a Popeyes védjegyévé vált módon a csirkét legalább 12 órán át pácolják az autentikus louisianai cajun fűszerkeverékben, majd az étteremben kézzel panírozzák és frissen sütik ki.

Az új étteremmel együtt új termék is érkezett, ugyanis Magyarországon mutatták be elsőként a Secret Sandwichet. A burger hű a nevéhez, ugyanis nem árulják el, hogy milyen fűszerezéssel készül.

Az új Secret Sandwich, amelyről nem árulják el, melyek az összetevői / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Sőt, a Világgazdaság újságíróinak lehetősége nyílt az első napon megkóstolni az újdonságot, és meglepetésünkre nem is sikerült minden ízt beazonosítani. Az azonban biztos, hogy a budapesti közönség számára már ismert The Chicken Sandwichhez képest pikánsabb, csípősebb ízvilágú a titokzatos burger.

Az Árkád Food Loftjában helyet kapott étteremben ezenkívül a szokásos Popeyes-kínálattal találkozhatnak a látogatók, az árak azonosak az első étteremével.

Még idén várhatók új magyarországi Popeyes éttermek, egy fontos részlet körvonalazódott

Várakozáson felüli sikert hozott a Popeyes márka első magyarországi éttermének tavaly októberi megnyitása – árulta el még idén februárban Sümegi László, az Amerikai Egyesült Államokban alapított Popeyes gyorsétteremlánc magyarországi franchise partnerségét adó Fusion Zrt. elnöke.