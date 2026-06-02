Barkácsolnak a magyarok az Otthon Start miatt, durván meglökte a magyar lánc bevételeit a támogatás

A vállalat az MTI-nek elküldött hétfői közleményében kiemelte: a magyar tulajdonban lévő Praktiker barkácspiaci részesedése 31,8-ról 33,7 százalékra emelkedett tavaly.

Az Otthon Start hitelre fogják a változást

A tájékoztató szerint a piaci részesedés növekedése annak volt köszönhető, hogy 2025-ben összesen 3,68 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat, más fejlesztések mellett. A cég eredményessége a stagnáló piaci környezet és az intenzív beruházások rövidtávú költséghatásai ellenére is javult - írták.

Az országos hálózattal rendelkező barkácslánc arról is beszámolt, hogy stratégiai beruházásokat hajtott végre, megnyitotta második debreceni áruházát, a Balaton környékén, Veszprémben pedig az első áruházát nyitotta meg.

A Praktiker bevétele organikusan is növekedett

Az új áruházak a teljes árbevétel-bővülés közel felét adták, míg a növekedés másik részét az organikus növekedés támogatta. A barkácslánc egységeinek száma 23-ra, összterületük pedig közel 150 ezer négyzetméterre nőtt. A hálózat bővítése új munkahelyeket is teremtett, miközben a Praktiker közlése szerint továbbra is kiemelt figyelmet fordít a hazai gazdaság támogatására:

beszállítóinak 80 százaléka 2025-ben is magyar vállalat volt.

Tovább erősödött az online értékesítés is, az áruházi árbevétellel közel azonos ütemben bővült, amelyet számos digitális fejlesztés támogatott: megújították a mobilapplikációt, és a webshop mellett valamennyi áruházban és kasszánál elérhetővé vált a qvik fizetési mód, miközben a webshopban és az applikációban is használható digitális navigáció és készletellenőrző megoldás segítik a vásárlók tájékozódását.

Magyar fürdőszobába magyar csempét

A Praktiker legnépszerűbb termékkategóriái 2025-ben forgalom alapján a szaniter, a kerti termékek, az építőanyagok és segédanyagok, a hidegburkolás, valamint a világítás és elektromos szerelés voltak. A legnagyobb növekedést a nagy barkácskategóriák közül a melegburkolás, a szaniter és a kerti termékek érték el a közlemény szerint.

A 2026-os kilátásokról közölték, hogy többéves stagnálás után az otthonteremtéssel kapcsolatos állami támogatási programok – köztük az Otthon Start lakáshitelprogram – és a vásárlói bizalom 2026-ban tapasztalt növekedése élénkíthetik a barkácspiacot.