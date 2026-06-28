A Rákosrendező-projekt létezhet vasútfejlesztés nélkül is – „Mini-Dubaj" a középosztályé lesz, autók nélkül

Rákosrendező Tervpályázat 1. – COLDEFY ET ASSOCIÉS ARCHITECTES URBANISTES

Nem luxusváros épül, hanem egy új budapesti kertváros

A Rákosrendezőről szóló vitákban sokáig a felhőkarcolók és a luxuslakások kerültek előtérbe. Dományi szerint azonban a mostani koncepció teljesen más filozófiára épül.

A projekt nem elsősorban külföldi befektetőknek vagy luxuslakást kereső vásárlóknak készül. A tervezők fejében sokkal inkább egy olyan kétgyermekes család képe él, amely ma valószínűleg Fóton, Csömörön vagy az észak-pesti agglomeráció más településén keresne új otthont.

A legtipikusabb talán az a kisgyerekes család, akik egyébként valószínűleg, ha nem lenne Rákosrendező, akkor kijjebb költöznének – mondta Dományi.

A cél éppen ennek a folyamatnak a megfordítása. Olyan lakásokat szeretnének építeni, amelyek nagyobbak a jelenlegi budapesti átlagnál, ugyanakkor megfizethetők maradnak a középosztály számára is.

Az elképzelés középpontjában a "15 perces vízió" áll. Vagyis egy olyan városszerkezet, ahol a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások – iskola, óvoda, bolt, park, sportolási lehetőség vagy akár a munkahely – gyalog vagy kerékpárral negyedóra alatt elérhetők. Dományi szerint a cél, hogy egy hatéves gyerek is biztonságosan el tudjon jutni rollerrel az iskolába, hogy a szülőknek ne kelljen napi több órát autóban vagy elővárosi vonaton tölteniük.

A városrész egyik központi intézménye egy új típusú közkönyvtár lenne, amely a városrész ,,nappalijául" szolgálna.

Ez nem csupán könyvkölcsönzőként működne, hanem olyan közösségi térként, amilyen ma Helsinkiben vagy Oslóban már természetes: dolgozni, találkozni, programokon részt venni vagy egyszerűen csak időt tölteni is be lehetne oda ülni. A tervezett 25 hektárnyi összefüggő zöldfelület pedig azt szolgálná, hogy a kikapcsolódáshoz se kelljen autóba ülni vagy a város másik felébe utazni.

Rákosrendező Tervpályázat 1. – COLDEFY ET ASSOCIÉS ARCHITECTES URBANISTES

„A trükk az, hogy nem lesz rengeteg autó”

Ha egyetlen mondattal kellene összefoglalni a projekt közlekedési filozófiáját, Dományi szerint ez lenne az:

A trükk az, hogy nem lesz rengeteg autó.

A kijelentés elsőre meghökkentőnek tűnhet egy több tízezer embernek otthont adó új városrész esetében, de a teljes koncepció erre épül. A lakóházak alatt nem sorakoznának tömegesen mélygarázsok, a parkolást inkább a városrész szélén kialakított parkolóházakba terelnék.

A cél, hogy a belső utcák elsősorban a gyalogosoké, kerékpárosoké és a közösségi közlekedésé legyenek. Jelenleg négy lakásra egy parkolóhellyel számolnak.

Ez jóval alacsonyabb arány annál, amit ma Magyarországon a legtöbb ingatlanfejlesztő alkalmaz, ugyanakkor még mindig magasabb, mint több nyugat-európai nagyváros hasonló negyedeiben. Dományi példaként Bécset említette, ahol egyes városrészekben már csak minden hatodik vagy hetedik lakáshoz épül parkolóhely. A projektvezető szerint ez nemcsak közlekedési kérdés.