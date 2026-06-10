Rendkívüli bejelentés: tömeges leépítésbe kezd Magyarországon a nagy német multi, több száz dolgozót rúgnak ki – ez áll a háttérben

A Thyssenkrupp Automotive Technology 200 munkahelyet szüntet meg Magyarországon – közölte szerda délelőtt a Bloomberg. A német hátterű multinacionális vállalat rendkívüli bejelentése azért is fajsúlyos, mert az autóipari technológiai üzletága a nemzetközi autóipar egyik vezető beszállítója és mérnöki partnere.

Rendkívüli bejelentés: tömeges leépítésbe kezd Magyarországon a nagy német multi / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Thyssenkrupp Automotive Technology a nemzetközi autóipari üzletágának folyamatban lévő átalakítását nevezte meg a tömeges elbocsátás indokaként. A hírügynökség erről e-mailben kiküldött vállalati közleményből értesült. Ebből derült ki az is, hogy

a tervezett létszámleépítés kizárólag a vállalat magyarországi fejlesztőközpontját érinti.

A német óriáscég ígérete szerint az elbocsátási hullám végrehajtása az összes vonatkozó jogi és működési követelmény betartásával, valamint a munkavállalói képviselőkkel és az illetékes hatóságokkal való szoros egyeztetés mellett megy végbe.

Fontos kiemelni, hogy a negatív bejelentés pozitívval is kiegészült. A Thyssenkrupp illetékesei ugyanis jelezték, hogy ezzel egyidejűleg a vállalat mintegy 60 új pozíció létrehozását tervezi „globális fókuszú üzleti támogató funkciókban” a budapesti telephelyén.

Sőt, emellett a debreceni telephelyen egy nemzetközi rugó- és stabilizátorteszt-központot fognak létrehozni.

Rendkívüli bejelentés: tömeges leépítésbe kezd Magyarországon a nagy német multi

A Thyssenkrupp Automotive Technology jelenleg körülbelül 3000 embert foglalkoztat Magyarországon. Az Autopro azt írja, hogy a 200 fős leépítés fejlesztési területen dolgozó munkatársakat érint.

A létszámcsökkentés hátterében a stratégiai repozicionálás folyamata húzódik meg. Ez multis nyelven a következő: a változó ügyféligényekre, a változékony keresleti mintákra és a folyamatos költségnyomásra reagálva a szegmens erősíti ügyfél- és technológiai fókuszát, konszolidálja tevékenységeit, és még hatékonyabban vonja össze a nemzetközi támogató funkciókat.

A cél a versenyképesség növelése, a nyereséges növekedés biztosítása, valamint az üzletág tőkepiaci érettségének további előmozdítása. „A tervezett intézkedésekkel struktúráinkat és kapacitásainkat a várható üzleti kilátásokhoz igazítjuk, miközben tevékenységeinket következetesen ügyfeleink jövőbeli igényeire szabjuk” – hangsúlyozta Molnár Viktor, a Thyssenkrupp Automotive Technology operatív igazgatója.