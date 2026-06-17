Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon – itt a Tisza-kormány döntése
Ahogy az várható volt és nagyon erősen benne volt a pakliban, most tényleg bekövetkezett. Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett az üzemanyag védett árának megszüntetéséről.
Ugyanakkor a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 40 forint körül meghaladja a védett árak szintjét. Ahogy az ismert, a 95-ös benzin literje 595 forint, a dízelé 615 védett áron, miközben a piaci ár 635, illetve 655 forint.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon
Mindenesetre Magyar Péterék döntöttek az üzemanyag védett árának kivezetéséről, ezt pedig a közösségi oldalán jelentette be.
Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy
kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését
– fogalmazott a posztban. Egyúttal közölte azt is, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök azzal érvelt, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.
A bejegyzésében a Fideszre is kitért. "Valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket?" – vetette fel.
Ugyanakkor arról nem írt, hogy a választási kampányban Magyar Péter 480-as üzemanyagárat ígért, ami nem teljesült.
Üzemanyag védett ára: a Tisza visszaveszi a Fidesz ajándékát
Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett márciusban. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt.
A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében
az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be,
így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja azóta is, immáron negyedik hónapja. Merthogy az fideszes intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt. Egészen eddig.
Tény, hogy jelenleg az olaj hordónkénti ára 80 dollár alá esett, ahogy az is, hogy a dollár-forint árfolyam sokat erősödött az lemúlt hónapokban, jelenleg 301 forint fölött áll. Ezek mind meghatározó tételek a nagykereskedelem és a benzinkutak árképzésében.
Ugyanakkor minden szakértő figyelmeztetett rá, hogy az iráni háborúnak még nincs vége, egyelőre csak egy 60 napos tűzszünet lép életbe. Igaz, hogy a Hormuzi-szoros a tervek szerint megnyílik, de az ellátási láncok helyreállása több hónapot is igénybe vehet. Az is említést érdemel, hogy Magyarország szomszédságában, több országban is már a magyar védett ár alatt lehet tankolni.
Csakhogy az is igaz, hogy a 80 dollár körüli olajár márciusban még pont, hogy védett árat indukált.
Most ugyanit tart a jegyzés, mégis kivezeti a kormány. Nagy kérdés, hogy rövid távon valóban olcsóbb lesz-e a piaci ár, illetve hogy tartósan így is marad-e.
További részletek egyelőre nem ismertek, várhatóan ezeket a kormány hamarosan tisztázza. Egy biztos: a magyarországi járműtulajdonosoknak nagy változásokra kell készülnie.