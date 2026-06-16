Ferihegyi Repülőtér: fontos fejlesztéseket jelentettek be, új parkoló segíti a nyártól az autósokat

Az év legforgalmasabb hónapjaira több, az utasélményt és utasfolyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos háttérfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A fejlesztések hosszútávon is jelentősek: a 2. Terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó, Terminal+ fejlesztési csomagjának befejezéséig – derült ki a Budapest Airport közleményéből.

Fejlesztésekkel készül a nyári csúcsidőszakra Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér / Fotó: Budapest Airport

Tájékoztatásukban emlékeztettek, hogy június elsején megnyílt a kedvező árú Relax Parkoló, amely kétezer férőhellyel bővíti a hosszabb távú parkolókapacitást, és közel 50 darab elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére.

A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyedórás sétával is megközelíthető.

Kiemelték, hogy nyár elejére bővültek a 2A Terminál utasfelvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen hét új, hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva, hagyományos vagy önkiszolgáló poggyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló poggyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is. Az utasok – amennyiben járatuk esetében erre lehetőség van – sorbanállás nélkül, néhány perc alatt nyomtathatják ki a poggyászcímkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröndjeiket, amelyek a szalagra történő felhelyezéstől kezdve a hagyományos módon feladott poggyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon.

Egyszerre szolgálja az utaskomfort javítását és a kapacitásnövelést az utasbiztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya-olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték és kapacitásait új egységekkel bővítették, és nyolc új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladást biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület nőtt.