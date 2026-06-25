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Strandok, fesztiválok, kölcsönzők: mindenhol megjelennek a NAV ellenőrei a nyáron

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Hamarosan indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyári ellenőrzési akciója, amelynek során augusztus végéig fokozott vizsgálatokra számíthatnak a turisztikai szezonhoz kapcsolódó vállalkozások. Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat, a revizorok lesben állnak majd.
VG
2026.06.25, 16:45

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július 1-jén kezdi meg szokásos, nyári ellenőrzés-sorozatát a Balatonnál, a Velencei- és a Tisza-tónál. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak.

A revizorok súlyosan büntetik majd a szabályszegőket
A revizorok súlyosan büntetik majd a szabályszegőket/Fotó: Raketir / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Mit ellenőriznek majd a revizorok?

Idén július 1. és augusztus 31. között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár- és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta- és élményrepülési tevékenységet végző cégek.

Ez idő alatt az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten.

Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

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