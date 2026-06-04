Kis önmérséklettel alacsony marad a rezsi, de könnyen elszabadulhat

Európában májusban is átlagosan két és félszer magasabb volt a villamos energia bruttó végfelhasználói ára, mint Magyarországon, pontosabban Budapesten, mert az ezt kimutató, finn elemzés csak a fővárosokra vonatkozik. A kilowattóránként 9,76 eurócentes budapesti tarifa az Európai Unión belül a legalacsonyabb volt, Európa egészén belül pedig a második legalacsonyabb a 8,48 eurócenttel a rezsilistán legjobb helyre került Kijev mögött.

Az alacsony magyar rezsi tartja legjobb pozícióját az EU-ban / Fotó: Németh András Péter

Azonban nagy a szórás a térségi árak között a VaasaETT adatai alapján. Bukarestben, Varsóba és Prágában még az uniós átlagnál is magasabb lett az egységár, a Baltikumban és Prágában az átlag körül, vagy kicsit alatta alakult, és csak néhány balkáni országban került érdemben az alá.

Egy kis túllépés még belefért

A magyarországi hatósági ár nagysága forintban számolva változatlan, mert befagyasztották a rezsicsökkentés után. Eurócentben viszont mozog kissé, mert követi a forint és az euró árfolyamának változását. A rezsicsökkentésen 2022-ben, az energiaválság hatásai miatt kissé szigorított a leköszönt kormány. Az ország új vezetése ígéretet tett az átvett rezsiszabályozás fenntartására, de nem szabad elfelejteni, hogy bár a vonatkozó törvénynek nincs időbeli korlátja, a szolgáltatást feltételeit évente felülvizsgálják.

Az említett szigorítás az volt, hogy 2022 augusztusa óta csak egy adott mennyiségű áram, illetve gáz fizethető ki a kedvezményes tarifával. Az azt meghaladó mennyiségért már egy magasabb, de szintén hatósági árat kell fizetni. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ezért hónapra hónapra kiszámolja, mekkora átlagos egységárat fizet az a háztartás, amely 20 százalékkal több áramot, illetve gázt használ a kedvezményes áron vételezhető mennyiségnél. Az áram esetében márciusra 11,24 eurócent jött ki.

Ez volt a budapesti rezsicsökkentett után a második legalacsonyabb uniós egységár.

Összességében alig mozdult a májusi európai áramár az egy hónappal korábbihoz képest a lakosság számára, ahogyan viszonylag stabil maradt a szintje áprilisban is. A legnagyobb változást, 9 százalékos növekedést a stockholmi tarifa produkált, mert nőtt a tarifán belül a villamos energia ára. Ennek az volt az oka, hogy időjárási okokból csökkent az ország víz- és szélenergia-termelése, karbantartás miatt kisebb volt a nukleáris alapú áramtermelés is, az import viszont drágult – magyarázza a VaasaETT.