Történelmi rekordon a BUX: a Richter vezette a tőzsdei ralit

Kedden viszont Európában és Amerikában is elromlott a hangulat, emiatt a BUX 0,14 százalékkal csökkent, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítettek: míg a Magyar Telekom, valamint az olajár csökkenése miatt a Mol árfolyama gyengült, az OTP és a Richter jegyzése erősödött.



Szerdán egész nap bizonytalanul, határozott irányok nélkül, a nemzetközi hangulat függvényében alakult a kereskedés, így a BUX végül 0,32 százalékkal gyengült, a vezető részvények pedig ismét vegyesen teljesítettek.

Csütörtökön kedvező tőzsdei hangulatban a BUX 0,55 százalékkal erősödött. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a magas forgalomhoz az is hozzájárult, hogy az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. Ennek a hatása a BÉT-en leginkább az OTP-nél mutatkozott meg, a bankpapír ára 670 forinttal, 1,48 százalékkal 45 970 forintra erősödött, ami új történelmi csúcs, a papír forgalma 24,6 milliárd forintot tett ki.



Pénteken is jó hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en, így a BUX 0,12 százalékkal, 139 790,13 pontra, történelmi csúcsra emelkedett.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelték, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatvágásról határozott, így az alapkamat 6 százalékra csökkent. A jegybank közleményében jelezte, hogy további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán, Varga Mihály MNB-elnök pedig úgy nyilatkozott, hogy a nyári hónapokban összesen 3x25 bázispontos kamatvágásra nyílhat lehetőség, júliusban és augusztusban is vághat az MNB.