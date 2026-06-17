Faramuci helyzet: a románoknak lenne saját munkaerejük, mégis a külföldi vendégmunkásokra szorulnak

A román gazdaságnak alapvetően nem lenne szüksége arra, hogy nagy számban külföldi vendégmunkásokra támaszkodjon, mégis egyre több ágazatban jelentek meg az elmúlt években az ázsiai és más EU-n kívüli munkavállalók. Erre a látszólagos ellentmondásra világított rá a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.

A vállalatok nem elsősorban a munkaerő mennyisége, hanem annak minősége miatt fordulhattak a vendégmunkások felé / Fotó: ANP via AFP

A szakértőt annak kapcsán kérdeztük, hogy a román munkaerő-importőrök érdekvédelmi szervezete szerint az EU-n kívüli munkavállalók toborzását szabályozó új sürgősségi rendelet teljesen megbénította a rendszert. A román Economedia cikke szerint az új szabályokhoz szükséges elektronikus platform ugyanis még nem működik, ezért az ügynökségek nem tudnak regisztrálni, és egyelőre csak a korábban elindított ügyeket képesek lezárni. Az érdekképviselet szerint emiatt elsősorban a turizmusban és a vendéglátásban okozhat gondot a külföldi dolgozók hiánya.

Molnár Dániel szerint ugyanakkor a román gazdaság egészét nézve nem a munkaerő hiánya jelenti a fő problémát.

A román gazdaságnak alapvetően nem kellene a vendégmunkások irányába fordulnia, jelentős belső munkaerő-tartalék is található keleti szomszédunkban

– fogalmazott. Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei első negyedévben 6,5 százalékos volt a román munkanélküliségi ráta, amely az uniós átlagnál is magasabbnak számít. Ráadásul a mutató az elmúlt években emelkedett: egy év alatt 0,3, két év alatt pedig 1,2 százalékponttal nőtt az állástalanok aránya.

Nemcsak a munkanélküliek száma utal azonban kihasználatlan tartalékokra. A 15–64 éves korosztályban mért aktivitási ráta Romániában mindössze 67 százalék, ami 8,6 százalékponttal marad el az Európai Unió átlagától.

Alig van betöltetlen állás Romániában

A munkaerőhiány sem tekinthető különösen súlyosnak a román gazdaságban. Az Eurostat adatai szerint az álláshelyek mindössze 0,6 százaléka betöltetlen, miközben az uniós átlag 2,1 százalék.

Legalább egy százalékos üresálláshely-ráta is csak néhány területet jellemez: az energiaipart, a közigazgatást, valamint a művészet, szórakoztatás és szabadidő ágazatát.