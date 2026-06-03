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lángos
Tokió
Balaton
Japán

Ezt senki se érti: fele annyiba kerül a sajtos-tejfölös lángos Japánban, mint a Balatonon – elképesztő áron adják, az elemző se tudja megmagyarázni

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A balatoni lángos ára évek óta visszatérő téma a nyári szezonban, de most egészen váratlan helyről érkezett az összehasonlítás. Egy tokiói étteremben a klasszikus balatoni sajtos-tejfölös lángos mindössze körülbelül 1200 forintnak megfelelő összegbe kerül. Ez nagyjából fele annak, amit a Balaton partján sok helyen elkérnek ugyanazért a fogásért, miközben Japán a világ egyik legdrágább országának számít.
VG
2026.06.03, 19:27
Frissítve: 2026.06.03, 19:32

A Tokió közepén kapható, átszámítva nagyjából 1200 forintos sajtos-tejfölös lángos első látásra szinte hihetetlennek tűnik annak fényében, hogy a Balatonnál ma már 2300-3000 forint közötti ár sem számít ritkaságnak ugyanazért a fogásért. A különbség annál is meglepőbb, mert a japán főváros a világ egyik legdrágább nagyvárosa, ahol a bérleti díjak és a munkaerőköltségek jellemzően magasabbak, mint Magyarországon.

Ezt senki se érti: fele annyiba kerül a sajtos-tejfölös lángos Japánban, mint a Balatonon – elképesztő áron adják, az elemző se tudja megmagyarázni
Ezt senki se érti: fele annyiba kerül a sajtos-tejfölös lángos Japánban, mint a Balatonon – elképesztő áron adják, az elemző se tudja megmagyarázni / Fotó: Mehes Daniel

A lángos a magyar gasztronómia egyik legismertebb szereplője, és a balatoni nyár szinte elképzelhetetlen nélküle. Éppen ezért váltott ki meglepetést, amikor egy Tokióban működő, Balaton nevű étteremben a klasszikus sajtos-tejfölös változatot mindössze 580 japán jenért kínálták, ami a jelenlegi árfolyamon körülbelül 1200 forintnak felel meg.

A Balatonnál ma már egészen más árszintek vannak

A magyar turisták számára ez különösen feltűnő lehet, hiszen a Balaton körül az elmúlt években jelentősen emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden a sajtos-tejfölös lángos jellemzően 2000-2500 forintba kerül, egyes népszerű helyeken pedig már a 3000 forintot is megközelíti. Fonyódon és Balatonlellén sem sokkal kedvezőbb a helyzet, ott szintén 2200-2400 forint körüli árakkal találkozhatnak a nyaralók.

A balatoni árszint ugyanakkor nem az egész országot jellemzi. 

Kaposváron például még 1500 forintért is lehet sajtos-tejfölös lángost kapni, Debrecenben pedig egyes helyeken 1300 forintért kínálják ugyanazt a fogást. 

Ez jól mutatja, hogy Magyarországon belül is jelentős különbségek alakultak ki a vendéglátóhelyek között.

A lángos önköltsége önmagában nem indokolná a több ezer forintos árakat. Egy otthon elkészített sajtos-tejfölös lángos alapanyagköltsége jellemzően 250-450 forint között mozog. A végső árban azonban nem az alapanyag a döntő tényező, hanem a bérleti díj, a munkaerőköltség, az energiafelhasználás, az adóterhek, valamint a szezonális működésből eredő kockázatok.

A Balatonnál ráadásul a legtöbb büfének néhány nyári hónap alatt kell kitermelnie az éves működés jelentős részét. Ez olyan költségnyomást jelent, amelyet a forgalmas helyszíneken jellemzően a fogyasztói árakban érvényesítenek.

Miért lehet mégis olcsóbb Tokióban?

A japán példa ugyanakkor így is nehezen magyarázható. A japán jen az elmúlt években jelentősen gyengült, ami európai szemmel olcsóbbá teszi az ottani árakat. Emellett a tokiói étterem valószínűleg nem egy szezonális strandbüfé logikája szerint működik, hanem egész évben stabil forgalomra épít.

Az sem kizárt, hogy egy egzotikus, különleges külföldi fogásként a lángos más üzleti modellben jelenik meg Japánban, mint Magyarországon, ahol tömegterméknek számít. 

Ettől függetlenül a jelenség rávilágít arra, hogy ugyanazon étel ára nemcsak az alapanyagoktól függ, hanem a helyi gazdasági környezettől, az adózástól, a működési költségektől és a kereslet szerkezetétől is.

A tokiói lángos története ezért nem elsősorban arról szól, hogy a balatoni büfék túl drágák lennének, hanem arról, hogy a globalizált világban egy klasszikus magyar étel ára olykor egészen váratlan helyeken és váratlan módon alakul. Egy biztos: kevés magyar turista számítana arra, hogy a Balaton nevét viselő tokiói étteremben olcsóbban jut hozzá a sajtos-tejfölös lángoshoz, mint a magyar tenger partján.

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