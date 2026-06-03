A Tokió közepén kapható, átszámítva nagyjából 1200 forintos sajtos-tejfölös lángos első látásra szinte hihetetlennek tűnik annak fényében, hogy a Balatonnál ma már 2300-3000 forint közötti ár sem számít ritkaságnak ugyanazért a fogásért. A különbség annál is meglepőbb, mert a japán főváros a világ egyik legdrágább nagyvárosa, ahol a bérleti díjak és a munkaerőköltségek jellemzően magasabbak, mint Magyarországon.

Ezt senki se érti: fele annyiba kerül a sajtos-tejfölös lángos Japánban, mint a Balatonon – elképesztő áron adják, az elemző se tudja megmagyarázni / Fotó: Mehes Daniel

A lángos a magyar gasztronómia egyik legismertebb szereplője, és a balatoni nyár szinte elképzelhetetlen nélküle. Éppen ezért váltott ki meglepetést, amikor egy Tokióban működő, Balaton nevű étteremben a klasszikus sajtos-tejfölös változatot mindössze 580 japán jenért kínálták, ami a jelenlegi árfolyamon körülbelül 1200 forintnak felel meg.

A Balatonnál ma már egészen más árszintek vannak

A magyar turisták számára ez különösen feltűnő lehet, hiszen a Balaton körül az elmúlt években jelentősen emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden a sajtos-tejfölös lángos jellemzően 2000-2500 forintba kerül, egyes népszerű helyeken pedig már a 3000 forintot is megközelíti. Fonyódon és Balatonlellén sem sokkal kedvezőbb a helyzet, ott szintén 2200-2400 forint körüli árakkal találkozhatnak a nyaralók.

A balatoni árszint ugyanakkor nem az egész országot jellemzi.

Kaposváron például még 1500 forintért is lehet sajtos-tejfölös lángost kapni, Debrecenben pedig egyes helyeken 1300 forintért kínálják ugyanazt a fogást.

Ez jól mutatja, hogy Magyarországon belül is jelentős különbségek alakultak ki a vendéglátóhelyek között.

A lángos önköltsége önmagában nem indokolná a több ezer forintos árakat. Egy otthon elkészített sajtos-tejfölös lángos alapanyagköltsége jellemzően 250-450 forint között mozog. A végső árban azonban nem az alapanyag a döntő tényező, hanem a bérleti díj, a munkaerőköltség, az energiafelhasználás, az adóterhek, valamint a szezonális működésből eredő kockázatok.

A Balatonnál ráadásul a legtöbb büfének néhány nyári hónap alatt kell kitermelnie az éves működés jelentős részét. Ez olyan költségnyomást jelent, amelyet a forgalmas helyszíneken jellemzően a fogyasztói árakban érvényesítenek.