Ezt senki se érti: fele annyiba kerül a sajtos-tejfölös lángos Japánban, mint a Balatonon – elképesztő áron adják, az elemző se tudja megmagyarázni
A Tokió közepén kapható, átszámítva nagyjából 1200 forintos sajtos-tejfölös lángos első látásra szinte hihetetlennek tűnik annak fényében, hogy a Balatonnál ma már 2300-3000 forint közötti ár sem számít ritkaságnak ugyanazért a fogásért. A különbség annál is meglepőbb, mert a japán főváros a világ egyik legdrágább nagyvárosa, ahol a bérleti díjak és a munkaerőköltségek jellemzően magasabbak, mint Magyarországon.
A lángos a magyar gasztronómia egyik legismertebb szereplője, és a balatoni nyár szinte elképzelhetetlen nélküle. Éppen ezért váltott ki meglepetést, amikor egy Tokióban működő, Balaton nevű étteremben a klasszikus sajtos-tejfölös változatot mindössze 580 japán jenért kínálták, ami a jelenlegi árfolyamon körülbelül 1200 forintnak felel meg.
A Balatonnál ma már egészen más árszintek vannak
A magyar turisták számára ez különösen feltűnő lehet, hiszen a Balaton körül az elmúlt években jelentősen emelkedtek az árak. Siófokon és Balatonfüreden a sajtos-tejfölös lángos jellemzően 2000-2500 forintba kerül, egyes népszerű helyeken pedig már a 3000 forintot is megközelíti. Fonyódon és Balatonlellén sem sokkal kedvezőbb a helyzet, ott szintén 2200-2400 forint körüli árakkal találkozhatnak a nyaralók.
A balatoni árszint ugyanakkor nem az egész országot jellemzi.
Kaposváron például még 1500 forintért is lehet sajtos-tejfölös lángost kapni, Debrecenben pedig egyes helyeken 1300 forintért kínálják ugyanazt a fogást.
Ez jól mutatja, hogy Magyarországon belül is jelentős különbségek alakultak ki a vendéglátóhelyek között.
A lángos önköltsége önmagában nem indokolná a több ezer forintos árakat. Egy otthon elkészített sajtos-tejfölös lángos alapanyagköltsége jellemzően 250-450 forint között mozog. A végső árban azonban nem az alapanyag a döntő tényező, hanem a bérleti díj, a munkaerőköltség, az energiafelhasználás, az adóterhek, valamint a szezonális működésből eredő kockázatok.
A Balatonnál ráadásul a legtöbb büfének néhány nyári hónap alatt kell kitermelnie az éves működés jelentős részét. Ez olyan költségnyomást jelent, amelyet a forgalmas helyszíneken jellemzően a fogyasztói árakban érvényesítenek.
Miért lehet mégis olcsóbb Tokióban?
A japán példa ugyanakkor így is nehezen magyarázható. A japán jen az elmúlt években jelentősen gyengült, ami európai szemmel olcsóbbá teszi az ottani árakat. Emellett a tokiói étterem valószínűleg nem egy szezonális strandbüfé logikája szerint működik, hanem egész évben stabil forgalomra épít.
Az sem kizárt, hogy egy egzotikus, különleges külföldi fogásként a lángos más üzleti modellben jelenik meg Japánban, mint Magyarországon, ahol tömegterméknek számít.
Ettől függetlenül a jelenség rávilágít arra, hogy ugyanazon étel ára nemcsak az alapanyagoktól függ, hanem a helyi gazdasági környezettől, az adózástól, a működési költségektől és a kereslet szerkezetétől is.
A tokiói lángos története ezért nem elsősorban arról szól, hogy a balatoni büfék túl drágák lennének, hanem arról, hogy a globalizált világban egy klasszikus magyar étel ára olykor egészen váratlan helyeken és váratlan módon alakul. Egy biztos: kevés magyar turista számítana arra, hogy a Balaton nevét viselő tokiói étteremben olcsóbban jut hozzá a sajtos-tejfölös lángoshoz, mint a magyar tenger partján.