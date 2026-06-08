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járműipar
Samsung
akkumulátor

Óriási hír érkezett a gödi Samsung-gyárról, erre vártak Orbán Viktorék: Magyarországra hozza a stratégiai gyártását a legnagyobb német autógyártó – felpörög az akkuipar

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A Volkswagen továbbfejlesztené globális akkumulátorstratégiáját. Ebben fontos szerep juthat a Samsung magyarországi gyárának is.
VG
2026.06.08, 06:40

Bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, a dél-koreai sajtóban arról írnak, hogy a Volkswagen elektromos jövőjének egyik alapeleme részben Magyarországon, a gödi gyárban készülhet a következő években. A The Elec portál szerint a Samsung SDI jelentős megrendelést nyert el a német autóóriástól az úgynevezett egységes akkumulátorcellák gyártására, és ennek a feladatnak egy darabja éppen a gödi üzemre eshet. Amennyiben az értesülés beigazolódik, akkor nem csupán egy újabb beszállítói szerződésről beszélünk, hanem arról, hogy a magyar gyár a Volkswagen-csoport európai akkumulátor-stratégiájának fontos pillérévé válhat – adta hírül a E-cars.hu autós portál.

Samsung gyár Göd
Kulcsfontosságú feladatot kaphat a Samsung gödi gyára / Fotó: Mónus Márton / MTI

A lap felidézte, hogy az egységes cellát még Herbert Diess, a Volkswagen korábbi vezérigazgatója mutatta be a 2021 márciusában megrendezett Power Day eseményen, és azóta a német gyártó cellastratégiájának a gerincét adja. A megoldás lényege egy szabványos méretű prizmatikus cella, amelynek méretei 256 x 24,8 x 106 milliméter, és amelyet a vállalat a lehető legtöbb modellben szeretne egységesen alkalmazni. Az elképzelés az, hogy ha minden járműkategória ugyanabból az alapcellából gazdálkodik, akkor a méretgazdaságosság, a beszerzés és a gyártás is jelentősen egyszerűsödik. Ezen kívül a cella nem ragad le egyetlen technológiánál, mivel a különböző akkumulátorkémiáknak köszönhetően rugalmasan igazítható az egyes modellek igényeihez.

Kulcsszerepet kaphat a magyarországi gyár

A Unified Cell gyártása két jelenleg helyszínen zajlik: a Volkswagen saját leányvállalata, a PowerCo németországi salzgitteri üzemében, valamint a kínai partner, a Gotion hefei gyárában. Az E-cars szerint a Samsung SDI lehet a harmadik stratégiai partner, amely bekapcsolódik az egységes cellák előállításába, és itt jön képbe Magyarország, ugyanis a Samsung gödi gyárában két gyártósort alakítanak át kifejezetten a Volkswagen által használt cellatípusra. A sorozatgyártás akár már 2027-ben elindulhat, és akár több tíz gigawattórás éves kapacitással.

A tervezett több tíz gigawattórás kapacitás azt jelenti, hogy évente körülbelül 300 000–460 000 villanyautóhoz elegendő celláról lehet szó. Vagyis a gödi üzem önmagában egy közepes méretű európai autógyár teljes EV-kibocsátását képes lenne akkumulátorral ellátni.

A Volkswagen egyik fő célja, hogy ugyanazt a cellaméretet a lehető legtöbb modellben felhasználhassa, és ennek érdekében a szabványos cellákat különböző akkumulátorkémiákkal töltheti fel. Ennek köszönhetően a készülő, belépőszintű ID. Polo-tól egészen a nagyméretű prémium SUV-kig, sőt akár a Porsche sportautóiig számos járműben megjelenhet ugyanaz az alapcella. A jelenlegi lítium-vasfoszfát (LFP) és nikkel-mangán-kobalt (NMC) kémiák mellett a jövőben akár szilárdtest-akkumulátorokkal is kompatibilis lehet a konstrukció, ami azt jelenti, hogy a most átalakított gyártósorok éveken át a technológiai fejlődés ütemében frissülhetnek anélkül, hogy a teljes architektúrát újra kellene tervezni.

Nem példa nélküli a Volkswagen és a Samsung kapcsolata

A Samsung SDI és a Volkswagen közeledése nem előzmény nélküli. Már 2021-ben felröppentek olyan találgatások, amelyek szerint a dél-koreai vállalat a Unified Cell egyik gyártópartnere lehet, azonban akkor egyik fél sem erősítette meg ezeket az értesüléseket. A két cég kapcsolata ennél is régebbre nyúlik vissza, hiszen a német autógyártó már 2018-ban a Samsung SDI-t választotta bizonyos akkumulátorcellák beszállítójának.

A gödi gyártásnak a puszta kapacitáson túl iparpolitikai jelentősége is van. Az Európai Unió által előkészített Industrial Accelerator Act célja, hogy megerősítse az európai értékteremtést, és a pályázatok, támogatási programok során szigorúbb „Made in EU” követelményeket érvényesítsen. Ebben a környezetben különösen sokat ér a Volkswagen számára, hogy az egységes cellák egy részét ne a kínai Hefeiben, hanem európai földön, ráadásul Magyarországon gyártsák. Ha a mostani értesülések beigazolódnak, a Samsung SDI gödi üzeme nem egyszerűen egy beszállítói telephely lesz, hanem a Volkswagen elektromosautó-stratégiájának egyik kulcsfontosságú európai bázisa a következő években.

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