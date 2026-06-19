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alkotmánymódosítás
Lex Orbán
Sulyok Tamás

Rendkívüli: Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a lex Orbánt

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A Sándor-palota közleményt adott ki az Alaptörvény tizenhatodik módosításának a miniszterelnök megválasztását korlátozó rendelkezéseivel összefüggésben. Az Országgyűlés által korábban elfogadott módosítást a köztársasági elnök a mai napon aláírta, és elrendelte annak kihirdetését.
Nagy Krisztián
2026.06.19, 13:47
Frissítve: 2026.06.19, 15:03

Az alaptörvény-módosítás keretében az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A módosítás indoklása szerint a változtatásra a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében volt szükség, ám a Sándor-palota közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a választott szabályozási megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető.

Közlemény érkezett a Sándor-palotából
Közlemény érkezett a Sándor-palotából / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Országgyűlés megszavazta, pedig sokan kifogásolták

Az Országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvénymódosítást amelynek értelmében egyetlen személy sem töltheti be összesen nyolc évnél hosszabb ideig a miniszterelnöki posztot, akkor sem, ha a ciklusok nem egymást követik. A javaslatot 135 igen, 50 nem szavazattal és 6 tartózkodással fogadta el a parlament.

A szavazást követően az üggyel kapcsolatban azonnal megszólalt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint 

különösen aggályos, hogy az alkotmány visszamenőleges hatállyal módosítható, mivel az elvi alapot teremthet ahhoz, hogy a törvényhozás a jövőben a szerzett jogokat utólag érvénytelenítse.

Ezzel szemben a Sándor-palota közleménye szerint:

A közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama. 

Ám Sulyok Tamás hivatala arra is felhívta a figyelmet, hogy

az Országgyűlése azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulása, az alaptörvény-módosítás pedig éppen e döntés korlátozását jelenti.

Orbán Viktor: nem érint, rólam szól

A korábbi miniszterelnök a korlátozással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az alkotmány-módosítás konkrétan őt célozza, azt pedig viccesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől:

Ezt ellenem csinálják, ne beszéljünk mellé. De a végén a nép dönt, ha pedig azt akarják, hogy valakit ne válasszanak meg, meg kell győzni a szavazókat, ahogy az április 12-én történt

− mondta Orbán Viktor, majd később egy posztban mindenkit emlékeztetett rá, hogy amennyiben szükség lesz rá, ő itt lesz.

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