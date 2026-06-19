Rendkívüli: Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta a lex Orbánt
Az alaptörvény-módosítás keretében az Országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A módosítás indoklása szerint a változtatásra a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében volt szükség, ám a Sándor-palota közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a választott szabályozási megoldás európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető.
Az Országgyűlés megszavazta, pedig sokan kifogásolták
Az Országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvénymódosítást amelynek értelmében egyetlen személy sem töltheti be összesen nyolc évnél hosszabb ideig a miniszterelnöki posztot, akkor sem, ha a ciklusok nem egymást követik. A javaslatot 135 igen, 50 nem szavazattal és 6 tartózkodással fogadta el a parlament.
A szavazást követően az üggyel kapcsolatban azonnal megszólalt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint
különösen aggályos, hogy az alkotmány visszamenőleges hatállyal módosítható, mivel az elvi alapot teremthet ahhoz, hogy a törvényhozás a jövőben a szerzett jogokat utólag érvénytelenítse.
Ezzel szemben a Sándor-palota közleménye szerint:
A közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvény-módosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnökké választás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjából bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama.
Ám Sulyok Tamás hivatala arra is felhívta a figyelmet, hogy
az Országgyűlése azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulása, az alaptörvény-módosítás pedig éppen e döntés korlátozását jelenti.
Orbán Viktor: nem érint, rólam szól
A korábbi miniszterelnök a korlátozással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az alkotmány-módosítás konkrétan őt célozza, azt pedig viccesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől:
Ezt ellenem csinálják, ne beszéljünk mellé. De a végén a nép dönt, ha pedig azt akarják, hogy valakit ne válasszanak meg, meg kell győzni a szavazókat, ahogy az április 12-én történt
− mondta Orbán Viktor, majd később egy posztban mindenkit emlékeztetett rá, hogy amennyiben szükség lesz rá, ő itt lesz.