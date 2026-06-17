Beszakadt a sertéshús ára, de a boltokban vásárlók ezt csak mérsékelten érzékelhetik

Árnyomás alá került a magyar sertéspiac 2026 első hónapjaiban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarország élősertés-kivitele 39,9 százalékkal, 11,9 ezer tonnára nőtt január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest, miközben az élősertés-behozatal csak 1 százalékkal, 13 ezer tonnára mérséklődött. Első ránézésre ez akár kedvező folyamatnak is tűnhetne a hazai termelőknek, a sertés árával kapcsolatos külkereskedelmi adatok azonban egészen más képet mutatnak.

A termelőknek jelen helyzetben az lenne a legnagyobb segítség, ha a vásárlók a magyar sertés és az abból készült termékek mellett tennék le a voksukat / Fotó: ALDI

A nemzetközi piacon értékesített darabolt sertéshús mennyisége 7,4 százalékkal, 52,4 ezer tonnára nőtt, az export értéke viszont 12,9 százalékkal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a magyar szereplők több sertéshúst adtak el külföldön, de lényegesen alacsonyabb átlagáron. A visszaesés tehát nem elsősorban keresleti mennyiségi sokk, hanem árkorrekció, miután a külpiacokon csak olcsóbban lehetett elhelyezni az árut.

Ugyanez látszik az importoldalon is. A sertéshúsimport volumene mindössze 1 százalékkal emelkedett, 44,4 ezer tonnára, az import értéke azonban 16,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Másképp fogalmazva: nem árasztotta el többletmennyiség a magyar piacot, hanem a behozott sertéshús lett sokkal olcsóbb. Ez pedig azonnal árplafont képez a hazai termelők és feldolgozók számára.

Zuhant a sertés termelői ára

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) PÁIR adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 553 forint volt kilogrammonként hasított meleg súlyban 2026 májusában. Ez 31,2 százalékos zuhanás az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A darabolt sertéshús – karaj, tarja, comb – feldolgozói értékesítési ára 17,7 százalékkal csökkent éves alapon. Ugyanebben az időszakban a KSH adatai szerint a rövidkaraj fogyasztói ára, vagyis az amit a boltban fizethetünk érte 13 százalékkal, a sertéscombé 10,9 százalékkal lett alacsonyabb.

A számokból jól látható, hogy az áresés némileg végigment az értékláncon, de a hatása fokozatosan tompult. A termelői ár több mint 30 százalékkal zuhant, a feldolgozói ár ennél kisebb mértékben esett, a fogyasztói árak pedig még mérsékeltebben követték a folyamatot. Fontos megjegyzeni, hogy a bolti ár nem csak az árrés miatt magasabb, az árban ugyanis nemcsak az alapanyag jelenik meg, hanem a feldolgozás, a bérköltség, az energia, a logisztika, az árrés és az áfa is. A feldolgozói és fogyasztói ár közötti különbséget azoban ez sem magyarázza meg teljes mértékben.