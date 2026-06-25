A bolti sertésár lassan csökken, a gazdáké zuhan: Németországból jött az újabb pofon
Hiába enyhült valamelyest a feszültség a német élősertéspiacon, az árak továbbra sem tudnak emelkedni. A gyange húspiac árplafont húzott a német jegyzéseknél, ez pedig Magyarországon is rossz hír a sertéstartóknak: a hazai felvásárlási sertésárak mozgását ugyanis nagyrészt a német piac határozza meg.
A Német Húsipari- és Állattenyésztők Szövetsége által kiadott heti jegyzés (VEZG-jegyzés) szerint, a vágósertés a június 25. és július 1. közötti időszakra kilogrammonként 1,50 euró marad, vagyis harmadik hete nem történt érdemi elmozdulás. A hivatalos piaci adatok szerint az előző héthez képest még a forgalomba kerülő sertések száma is mérséklődött, de ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a termelői árakat feljebb húzza a piac.
Mélyben rakadtak a sertésárak
A német szaklap, az Agrarheute szerint a sertéspiacon valamelyest rendeződött a kínálati oldal, a húsipar azonban nem tudja kellő áron és kellő mennyiségben értékesíteni a sertéshúst. Vagyis nem nem csak az uniós piacon belüli túlkínálat, hanem a gyenge húsforgalom is akadályozza az áremelkedést. Álalános ternd ugyanis a húsfogyasztás csökkenése. A sertéstartók emllett továbbra is pénztárcájukon érezhetik az afrikai sertéspestis európai következményeit:
- az állategészségügyi kockázatok
- és az exportpiaci korlátozások
ugyanis gyengítik az uniós sertéshús külpiaci pozícióját.
A sertéspestissel érintett területekről számrazó termékek beragadnak az unió piacán. A Német Sertéstartók Érdekvédelmi Közössége (ISN) szerint, az afrikai sertéspestis 2025. novemberi spanyolországi kitörése miatt bekövetkezett exportkorlátozások miatt több spanyol sertéshúst értékesítenek az EU-n belül. Az unión belül a sertéspestisre hívatozva nem korlátozhatják az árukereskedelemet. Ugyancsak jelentős gond, hogy az Európai Unió sertéságazata megsínlyette az unió Kínával szembeni magatartását is, amiért a korábban Kína által húzott exportpiaci lendület már nagyon nem a régi arcát mutatja. Az unió által eddig elfoglalt kínai piaci résbe egyre nagyobb mértékben harapnak bele a Brazil termelők.
A német árak azért különösen fontosak, mert Magyarország nem tud elszakadni a berlini sertéspiaci árkörnyezettől. A német jegyzés Európa egyik legfontosabb irányadó ára: ha ott a vágósertés olcsó, akkor a magyar feldolgozók és kereskedők is könnyebben hivatkozhatnak az olcsóbb importlehetőségre. A hazai termelő nem tud tartósan magasabb árat kérni, ha a német, osztrák vagy lengyel versenytársak alacsonyabb árszinten kínálnak sertéshúst.
Szenvednek a magyar termelők
A magyar piacon már eddig is látványos volt az áresés. Az Agrárközgazdasági Intézet PÁIR-adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára 2026 májusában kilogrammonként 553 forint volt hasított meleg súlyban, ami 31,2 százalékos visszaesést jelentett éves összehasonlításban. A feldolgozói árak is estek, a bolti fogyasztói árak azonban ennél kisebb mértékben követték ezt a folyamatot.
A rövidkaraj fogyasztói ára éves összevetésben 13 százalékkal, a sertéscombé 10,9 százalékkal csökkent, miközben a termelői ár több mint 30 százalékkal zuhant. A különbség részben a feldolgozás, a logisztika, az energia, a kereskedelmi költségek és az áfa miatt alakul ki, de a termelők számára ez nem jelent vigaszt: náluk sokkal gyorsabban csapódik le az uniós piac gyengülése, mint a bolti árakban.
A magyar exportadatok is azt jelzik, hogy nem a kereslet teljes eltűnése, hanem az értékesítési árak összeomlása okozza a gondot. Január és április között a magyar sertéshúsexport volumene 7,4 százalékkal, 52,4 ezer tonnára nőtt, az export értéke ugyanakkor 12,9 százalékkal esett vissza. Vagyis a magyar vállalkozások több húst tudtak eladni külföldön, de csak alacsonyabb átlagárakon, ígaz, ebben szerepet játszhatott az euróhoz képest erősödő forint is.
Mindenesetre a német árak alacsony szinten maradása a magyar sertéstartók számára is figyelmeztetés. Amíg Németországban nem erősödik meg a hús iránti kereslet, és az exportpiacokon sem javul az uniós sertéshús pozíciója, addig a magyar felvásárlási árak mozgástere is korlátozott maradhat. Ráadásul a hazai ágazatot külön kockázatként terheli az afrikai sertéspestis megjelenése a magyar házisertés-állományban, amely tovább szűkíthette az export lehetőségeit.