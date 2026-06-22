Sertéspestis: háromezer sertést kellett leölni, új fertőzés nincs, de a legnagyobb csapás még csak most jöhet

Nem találtak újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házisertést a június eleji, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) friss közleménye szerint a Vállaj térségében kijelölt védő- és megfigyelési körzetben valamennyi házisertés-állományt ellenőrizték, és a vizsgált mintegy 700 minta negatív eredményt adott. Ez egyelőre kedvező fejlemény a magyar sertéságazat számára, hiszen június 3-án történelmi jelentőségű eset történt: a Nébih laboratóriuma először igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét magyarországi házisertés-állományban.

A Nébih egyelőre nem talált új sertéspestis fertözést Fotó: Havran Zoltán

A fertőzés egy Vállaj környéki, mintegy 3000 sertést tartó telepen jelent meg, az állományt a hatóság néhány napon belül felszámolta, a létesítményt pedig fertőtlenítették.

Sertéspestis: háromezer állatot semmisítettek meg, de a kár nem csak az állatok értéke

A közvetlen veszteség minimum a teljes felszámolt állomány értékéből áll, ehhez azonban hozzáadódik a megsemmisítés, a fertőtlenítés, a telep kieső termelése, az újratelepítés és a járványvédelmi beruházások költsége is. Hivatalos kárbecslést egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A piaci nagyságrendet ugyanakkor érzékelteti, hogy az Agrárközgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a hazai vágósertés termelői ára 2026 májusában kilogrammonként 553 forint volt hasított meleg súlyban. Egy átlagos vágósúly feltételezésével a háromezres állomány puszta piaci értéke is százmilliós nagyságrendű lehet, de ez csak tájékoztató kalkuláció, egy telepen

az állatok kora,

súlya

és termelési szerepe jelentősen eltérhet.

A tényleges kár ennél jóval nagyobb lehet a termelési kiesés és a védekezés miatt.

A kártalanítás elve azért kulcsfontosságú, mert bejelentési kötelezettség alá eső betegségnél az állattartóknak akkor érdekük az első gyanút is azonnal jelezni, ha biztosak lehetnek abban, hogy a hatósági intézkedés miatt elvesztett állomány után nem maradnak teljesen magukra. A korábbi járványügyi gyakorlatban az állami kártalanítás és a védekezés finanszírozása jelentős költségvetési tételt jelentett.