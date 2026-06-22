Deviza
EUR/HUF352,11 -0,04% USD/HUF307,5 +0,03% GBP/HUF406,17 +0,08% CHF/HUF380,52 +0,08% PLN/HUF82,47 -0,3% RON/HUF67,23 +0,1% CZK/HUF14,55 -0,04% EUR/HUF352,11 -0,04% USD/HUF307,5 +0,03% GBP/HUF406,17 +0,08% CHF/HUF380,52 +0,08% PLN/HUF82,47 -0,3% RON/HUF67,23 +0,1% CZK/HUF14,55 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 423,4 +0,58% MTELEKOM2 746 -0,29% MOL3 842 +1,35% OTP44 380 +0,9% RICHTER11 710 -0,17% OPUS372 -0,81% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS146,5 +0,34% WABERERS4 910 -0,61% BUMIX9 293,81 -0,12% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 965 +0% BUX138 423,4 +0,58% MTELEKOM2 746 -0,29% MOL3 842 +1,35% OTP44 380 +0,9% RICHTER11 710 -0,17% OPUS372 -0,81% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS146,5 +0,34% WABERERS4 910 -0,61% BUMIX9 293,81 -0,12% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 965 +0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: lemondott a brit miniszterelnök, Keir Starmer – továbbra is súlyos politika válságban a szigetország

vírus
afrikai sertéspestis
sertés
Nébih

Sertéspestis: háromezer sertést kellett leölni, új fertőzés nincs, de a legnagyobb csapás még csak most jöhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező fordulat a magyar sertéságazatnak, hogy a vállaji kitörés után az ellenőrzött állományokban nem azonosítottak új fertőzést. A sertéspestis azonban továbbra is súlyos gazdasági kockázat: egyetlen új gócpont exportkorlátozásokat, árzuhanást és jelentős pluszköltségeket okozhat.
Dénes Zoltán
2026.06.22, 10:40

Nem találtak újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házisertést a június eleji, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kitörés óta. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) friss közleménye szerint a Vállaj térségében kijelölt védő- és megfigyelési körzetben valamennyi házisertés-állományt ellenőrizték, és a vizsgált mintegy 700 minta negatív eredményt adott. Ez egyelőre kedvező fejlemény a magyar sertéságazat számára, hiszen június 3-án történelmi jelentőségű eset történt: a Nébih laboratóriuma először igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét magyarországi házisertés-állományban. 

seertés, sertéspestis, Nébih
A Nébih egyelőre nem talált új sertéspestis fertözést Fotó: Havran Zoltán 

A fertőzés egy Vállaj környéki, mintegy 3000 sertést tartó telepen jelent meg, az állományt a hatóság néhány napon belül felszámolta, a létesítményt pedig fertőtlenítették.

Sertéspestis: háromezer állatot semmisítettek meg, de a kár nem csak az állatok értéke

A közvetlen veszteség minimum a teljes felszámolt állomány értékéből áll, ehhez azonban hozzáadódik a megsemmisítés, a fertőtlenítés, a telep kieső termelése, az újratelepítés és a járványvédelmi beruházások költsége is. Hivatalos kárbecslést egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

A piaci nagyságrendet ugyanakkor érzékelteti, hogy az Agrárközgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a hazai vágósertés termelői ára 2026 májusában kilogrammonként 553 forint volt hasított meleg súlyban. Egy átlagos vágósúly feltételezésével a háromezres állomány puszta piaci értéke is százmilliós nagyságrendű lehet, de ez csak tájékoztató kalkuláció, egy telepen

  • az állatok kora,
  • súlya
  • és termelési szerepe jelentősen eltérhet. 

A tényleges kár ennél jóval nagyobb lehet a termelési kiesés és a védekezés miatt.

A kártalanítás elve azért kulcsfontosságú, mert bejelentési kötelezettség alá eső betegségnél az állattartóknak akkor érdekük az első gyanút is azonnal jelezni, ha biztosak lehetnek abban, hogy a hatósági intézkedés miatt elvesztett állomány után nem maradnak teljesen magukra. A korábbi járványügyi gyakorlatban az állami kártalanítás és a védekezés finanszírozása jelentős költségvetési tételt jelentett.

Nemcsak a telep, az export is veszélyben van

A hazai fogyasztók számára az afrikai sertéspestis nem élelmiszer-biztonsági kockázat: a vírus emberre nem veszélyes. Gazdasági következményei viszont annál súlyosabbak lehetnek, mert a fertőzés megjelenése korlátozhatja az élő sertések és egyes sertéstermékek kereskedelmét.

Az Európai Unión belül a regionalizáció elve mérsékelheti a kárt, vagyis a korlátozások nem szükségszerűen az egész országra, hanem az érintett térségre vonatkoznak. A harmadik országok azonban gyakran szigorúbban reagálnak: egyes piacok országos tiltást is elrendelhetnek, ha egy országban házisertés-állományban igazolják az ASP-t. 

Emiatt volt különösen fontos, hogy a hatóság a járványt egyetlen telepre tudja korlátozni, és a kontaktgazdaságokban, valamint az érintett vágóhidakon vett minták is negatívak lettek.

A magyar sertéságazat helyzetét az is nehezíti, hogy már a kitörés előtt komoly árnyomás alatt állt. A január–áprilisi időszakban a darabolt sertéshús exportvolumene 7,4 százalékkal, 52,4 ezer tonnára emelkedett, miközben a kivitel értéke 12,9 százalékkal csökkent. Ez arra utal, hogy a magyar cégek több árut tudtak értékesíteni külföldön, de csak alacsonyabb átlagáron.

Ebben a környezetben egy exportpiaci korlátozás különösen érzékenyen érintheti az ágazatot. Ha az érintett térségből származó sertések vagy termékek nem jutnak el megszokott piacukra, a belföldi és uniós piacon jelenhet meg többletkínálat. Ez tovább gyengítheti a termelői árakat, miközben a sertéstartók költségei a szigorúbb járványvédelmi előírások miatt emelkednek.

Vaddisznók felől érkezhetett a vírus

A Nébih járványügyi nyomozása alapján valószínűsíthető, hogy a vírus vaddisznókkal való közvetett kapcsolat útján került be a telepre. A hatóság szerint a térségben az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a vaddisznókban kimutatott ASP-esetek száma, ami a vírus erősödő jelenlétére utal a vadállományban. A vaddisznók túlszaporodása és a lakott területeken való egyre gyakoribb megjelenése miatt már 2018-ban döntés született az állomány csökkentéséről, országos szinten nézve azonban elmaradt a várt siker. A napokban újabb beavatkozásokat jelentette be, amelyek legfőbb célja a betegségek továbbterjedésének megakadályozása, amihez – ahogy azt az Alföld egyes részein már sikeresen bizonyították – az alacsony egyedsűrűség jelenti a kulcsot. A konkrét intézkedések elsőként a fertőzött megfigyelési zónákban indulnak el.

A kockázat ezért nem szűnt meg a vállaji telep felszámolásával. A sertéstartóknak továbbra is kulcskérdés a zárt telepi tartás, a járművek és eszközök fertőtlenítése, az idegen forgalom korlátozása, valamint annak megakadályozása, hogy a házisertések közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu