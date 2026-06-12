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Siemens
magyar vasút

Érkeznek Lázár János utolsó ajándékai Magyarországnak: az osztrák-magyar határnál fotózták le őket pénteken – megjöttek a MÁV legújabb mozdonyai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb villamos mozdonyok érkeztek a MÁV flottájába, a legújabb járműveket Hegyeshalomnál fotózták le. A Siemens Vectronok korszerű mozdonyok a magyar vasút történetének egyik legnagyobb flottamegújítási programjához kapcsolódnak, amelynek célja a pontosabb, megbízhatóbb és energiahatékonyabb vasúti közlekedés.
VG
2026.06.12, 20:09

Két vadiúj, hófehér Siemens Vectron: 7193 893, 7193 895 – számolt be a RailMoments facebookos oldal pénteken, ami Hegyeshalom vasútállomáson kapta lencsevégre a legújabb mozdonyokat.

siemens vectron mozdony
Hegyeshalom vasútállomáson fotózták le a két Siemens Vectron villamos mozdonyát június 12-én /Fotó: RailMoments Facebook-oldal

„A MÁV flottája új szintre lépett: megérkezett 5, azaz öt darab vakítóan hófehér Siemens Vectron mozdony” – olvasható a Blue Train – vasút kicsiben és nagyban nevű Facebook-oldalon.

Lapunk korábbi cikkében beszámoltunk arról, hogy a MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól. Az esemény nemcsak a hazai mozdonyflotta történetének egyik fontos állomása volt, hanem nemzetközi figyelmet is kapott, miután személyesen megjelent Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, Ausztria korábbi szövetségi kancellárja is.

„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta közösségi oldalán Christian Kern, aki az átadóünnepségen személyesen is gratulált a magyar vasút vezetőinek.

A Siemens Vectron mozdonyok beszerzése Lázár János közlekedési miniszter tíz vállalásának egyik központi eleme volt.

A program célja, hogy a magyar vasút napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül száz korszerű, nagy teljesítményű és megbízható jármű legyen. Az év végéig még öt új mozdony érkezik, a fennmaradó 45 darabot pedig 2026 első három negyedévében állítják forgalomba.

Az új generációs Vectron mozdonyok nemcsak modernebbek, hanem jelentősen megbízhatóbbak is a régi járműveknél. A MÁV adatai szerint a velük közlekedő vonatok feleannyit késnek, gyorsabban gyorsulnak, és pontosabban tartják a menetrendet. 

Emellett a korszerű mozdonyok energiahatékonyabb működése jelentős megtakarítást eredményezhet a vasúttársaság számára.

A Vectronok egyik legnagyobb előnye, hogy több áramnemű rendszerrel rendelkeznek, így nemcsak 

  • Magyarországon, 
  • hanem Ausztria, 
  • Németország, 
  • Csehország 
  • és Szlovákia vasúti hálózatán is közlekedhetnek. 

Ez különösen fontos a nemzetközi személy- és teherszállítás szempontjából, hiszen csökkenti az országhatároknál szükséges mozdonycserék számát.

A mostani program az elmúlt három évtized legnagyobb mozdonyflotta-megújításának számít Magyarországon. A korszerű járművek érkezésével párhuzamosan több elöregedett mozdonyt is kivonnak a forgalomból, ami hosszú távon javíthatja a vasúti szolgáltatás színvonalát és megbízhatóságát.

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