MÁV
elbocsát
közbeszerzés
elnök
vasutas szakszervezetek

VSZ-elnök: rossz embert rúgtak ki, engem kellett volna

Elküldte a MÁV azt a békéscsabai szakszervezeti vezetőjét, aki előzőleg több hiányosságra is felhívta a vasúttársaság vezetőjét. A szakszervezetek elnöke szerint őt kellett volna kirúgni.
VG
2026.06.01, 18:29
Frissítve: 2026.06.01, 18:41

„Rossz embert rúgtak ki koholt vádakkal jogtalanul a MÁV Személyszállítási Zrt.-től” – jelentette be a Vasutasok Szakszervezete elnöke, a VSZ hétvégi kongresszusán. Felidézte a korábban már nyilvánosságra hozott esetet: május 8-án azonnali hatállyal felmondtak annak a békéscsabai szakszervezeti tisztségviselőnek, aki rendre felhívta a munkáltató figyelmét számtalan balesetveszélyes műszaki problémára, sőt egy nagy értékű közbeszerzési csalásra is.

Békéscsabai szakszervezeti alkalmazott mutatott rá több hiányra a VSZ közleménye szerint. Kirúgták / Fotó: JohnLittle / Shutterstock

VSZ: hibákra figyelmeztetett a MÁV elküldött szakszervezeti tisztségviselője

Meleg János elnök – olvasható a közleményben – a tanácskozás küldötteinek nagy meglepetésére leszögezte, hogy a tisztségviselő helyett őt magát, vagyis az elnököt kellett volna kirúgni, de mivel nem a MÁV Személyszállítási Zrt. alkalmazottja, nem tehették meg.

A Vasutasok Szakszervezete kiáll a MÁV Személyszállítási Zrt.-től május 8-án kirúgott szakszervezeti tisztségviselő mellett, s kongresszusi határozatban szólítja fel a munkáltatót: haladéktalanul vegye vissza a békéscsabai Nika Istvánt. Ő az a tisztségviselő, aki rendre

  • jelentette a kockázatos,
  • sőt balesetveszélyes műszaki problémákat,
  • sőt egy közbeszerzési csalás kivizsgálását is kezdeményezte.

A munkáltatónál a közlemény szerint akkor szakadt el a cérna, amikor a tisztségviselő a problémákról a közösségi média egy zárt csoportjában is hírt adott. Ezt a cég nyilvános rágalmazásának tekintette, s 23 év szolgálat után azonnali hatállyal felmondott a tisztségviselőnek. A Világgazdaság megkérdezte az ügyben a MÁV-ot. Amint kapunk választ, közzétesszük.

Nyitott, kinek mire lehetett joga   

A VSZ elnöke a kongresszuson közölte: ő engedélyezte az ominózus posztot, amire írásos felhatalmazása volt, mert egy Nika által jelentett eset vizsgálati jegyzőkönyvét „szíves felhasználásra” megjegyzéssel kapta meg a biztonsági főigazgatótól. Meleg János szerint arra a kijelentésére, hogy őt kellett volna kirúgni, az volt a cégvezetés válasza, hogy nem tehették, mert nem a MÁV Személyszállítási Zrt. alkalmazottja. Az elnök kijelentette, nem hagyják ennyiben a kirúgott tisztségviselő ügyét, akit május 8. óta egészen mostanáig törvénytelen módon nem engedtek be a szakszervezet irodájába, ahová a napokban is csak két biztonsági őr kíséretében juthatott be.

A Vasutasok Szakszervezete kongresszusa határozatban áll ki a jogtalanul elbocsátott tisztségviselő mellett, s felszólítja a cégvezetést: azonnal vegye vissza az elbocsátott Nika Istvánt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
