Szakszervezet alakul a szegedi BYD-nél, a kínai építőmunkásokat is beléptetnék – kiderült a tagság ára, ezt fogja tudni róluk a munkáltató
A BYD szegedi beruházásán dolgozó munkavállalók megkeresésére jött létre a Magyar Gyáripari Szakszervezet (MGSZ), amely a magyar dolgozók mellett a külföldi munkavállalók érdekeit is képviseli majd – mondta az MTI-nek az érdekvédelmi szervezet alelnöke, Radics Gábor.
Tájékoztatása szerint az MGSZ-t idén februárban 11 alapító taggal, Hajdú Roland vezetésével hozták létre, aki a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) alelnöke és a Makói Gumiipari Szakszervezet helyi vezetője. Az új szervezetben Hajdú Roland tölti be az elnöki posztot. A bírósági bejegyzési eljárást követően adószámot és bankszámlaszámot kaptak, a bejegyzési folyamat lezárult, így szombattól várják a munkavállalók jelentkezését.
A szakszervezet nem egyetlen munkáltatóra vagy telephelyre koncentrál, tevékenységét több ipari szereplő – köztük a BYD, a makói Givaudan és más gyártóvállalatok – munkavállalói felé is megnyitja – emelte ki Radics Gábor.
Az új szakszervezet hamarosan a GSZSZ tagszervezete lesz, de a bejegyzés előtt ez nem volt lehetséges – közölte. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta:
a háromezer forintos havi tagdíj befizetése közvetlenül a tagok saját utalásával történik, így a munkáltató nem kap információt arról, kik a szakszervezet tagjai, ezzel biztosítva az anonimitást.
Elmondása szerint nem szeretnék az érdekképviseleti munkát csak a magyar munkavállalókra korlátozni, nyitottak a BYD-gyár építkezésén dolgozó kínai munkásokat is képviselni, így a belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik – tette hozzá.
A jövőbeni kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: fontosnak tartják a munkavédelmi, munkaegészségügyi és környezetvédelmi szabályok érvényesítését, ugyanakkor szerinte a szakszervezeteknek elsősorban saját eszközeikkel kell fellépniük a munkavállalói bérek és szociális feltételek javításáért.
Radics Gábor 2011 óta vezeti a Gumiipari Szakszervezeti Szövetséget (GSZSZ) és 22 éve a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezetét. 2024-ben a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárából 27 év után elbocsátották.
A makói ContiTech Fluid Automotive Hungary 2023 végén több pert is indított a GSZSZ és a két szakszervezeti vezető ellen különböző jogcímeken. A keresetek jelentős része a szakszervezeti vezetők nyilvános nyilatkozataira és a cég jó hírnevének állítólagos megsértésére hivatkozott.
Radics Gábor állítása szerint a követelések és a kapcsolódó ügyvédi költségek együttes értéke megközelíti a 100 millió forintot, ugyanakkor a vállalat, ahogy fogalmazott, sorra bukja el ezeket a pereket.
Hatalmas kikötő épül a Tiszán a szegedi BYD-gyár miatt
A BYD szegedi autógyárához kapcsolódva újabb jelentős beruházás indul a városban: a szegedi téli kikötőt egy nemzetközi áruszállításra alkalmas logisztikai központtá fejlesztenék. A terület új tulajdonosa, a Duna-Assist Bau Kft. helyreállítaná a kikötő eredeti funkcióját, mederkotrást végezne, korszerűsítené a vasúti kapcsolatot, és eltávolítaná a területen található roncsokat. A fejlesztés célja, hogy a Duna ismét fontos szerepet kapjon a BYD gyárának kiszolgálásában és a térség áruszállításában.
Az előkészítő munkálatok már megkezdődtek, ezért korlátozták a belépést a kikötő egyes részeire, ugyanakkor a horgászok és kirándulók által használt útvonalak továbbra is megközelíthetők maradnak. A projekt jelentőségét mutatja, hogy a BYD gyártósorainak egy részét korábban már vízi úton szállították Magyarországra. A beruházás tovább erősítheti Szeged szerepét az elektromosautó-ipari és logisztikai térképen, miközben a kínai autógyártó európai terjeszkedése is új lendületet kaphat.