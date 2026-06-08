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BYD
szakszervezetek
Szeged

Szakszervezet alakul a szegedi BYD-nél, a kínai építőmunkásokat is beléptetnék – kiderült a tagság ára, ezt fogja tudni róluk a munkáltató

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szakszervezet alakult a BYD szegedi beruházásán dolgozó munkavállalók érdekeinek képviseletére, és a szervezet nemcsak a magyar, hanem a kínai dolgozók előtt is megnyitná a tagság lehetőségét. A Magyar Gyáripari Szakszervezet szerint a havi 3000 forintos tagdíjat közvetlenül a tagok utalják, így a munkáltató nem kap információt arról, hogy kik csatlakoztak az érdekképviselethez.
VG/MTI
2026.06.08, 09:30

A BYD szegedi beruházásán dolgozó munkavállalók megkeresésére jött létre a Magyar Gyáripari Szakszervezet (MGSZ), amely a magyar dolgozók mellett a külföldi munkavállalók érdekeit is képviseli majd – mondta az MTI-nek az érdekvédelmi szervezet alelnöke, Radics Gábor.

Szakszervezet alakul a szegedi BYD-nél, a kínai építőmunkásokat is beléptetnék – kiderült a tagság ára, ezt fogja tudni róluk a munkáltató
Szakszervezet alakul a szegedi BYD-nél, a kínai építőmunkásokat is beléptetnék – kiderült a tagság ára, ezt fogja tudni róluk a munkáltató / Fotó: NurPhoto via AFP

Tájékoztatása szerint az MGSZ-t idén februárban 11 alapító taggal, Hajdú Roland vezetésével hozták létre, aki a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) alelnöke és a Makói Gumiipari Szakszervezet helyi vezetője. Az új szervezetben Hajdú Roland tölti be az elnöki posztot. A bírósági bejegyzési eljárást követően adószámot és bankszámlaszámot kaptak, a bejegyzési folyamat lezárult, így szombattól várják a munkavállalók jelentkezését.

A szakszervezet nem egyetlen munkáltatóra vagy telephelyre koncentrál, tevékenységét több ipari szereplő – köztük a BYD, a makói Givaudan és más gyártóvállalatok – munkavállalói felé is megnyitja – emelte ki Radics Gábor.

Az új szakszervezet hamarosan a GSZSZ tagszervezete lesz, de a bejegyzés előtt ez nem volt lehetséges – közölte. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta: 

a háromezer forintos havi tagdíj befizetése közvetlenül a tagok saját utalásával történik, így a munkáltató nem kap információt arról, kik a szakszervezet tagjai, ezzel biztosítva az anonimitást. 

Elmondása szerint nem szeretnék az érdekképviseleti munkát csak a magyar munkavállalókra korlátozni, nyitottak a BYD-gyár építkezésén dolgozó kínai munkásokat is képviselni, így a belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik – tette hozzá.

A jövőbeni kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: fontosnak tartják a munkavédelmi, munkaegészségügyi és környezetvédelmi szabályok érvényesítését, ugyanakkor szerinte a szakszervezeteknek elsősorban saját eszközeikkel kell fellépniük a munkavállalói bérek és szociális feltételek javításáért.
Radics Gábor 2011 óta vezeti a Gumiipari Szakszervezeti Szövetséget (GSZSZ) és 22 éve a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezetét. 2024-ben a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárából 27 év után elbocsátották.

A makói ContiTech Fluid Automotive Hungary 2023 végén több pert is indított a GSZSZ és a két szakszervezeti vezető ellen különböző jogcímeken. A keresetek jelentős része a szakszervezeti vezetők nyilvános nyilatkozataira és a cég jó hírnevének állítólagos megsértésére hivatkozott.

Radics Gábor állítása szerint a követelések és a kapcsolódó ügyvédi költségek együttes értéke megközelíti a 100 millió forintot, ugyanakkor a vállalat, ahogy fogalmazott, sorra bukja el ezeket a pereket.

Hatalmas kikötő épül a Tiszán a szegedi BYD-gyár miatt

A BYD szegedi autógyárához kapcsolódva újabb jelentős beruházás indul a városban: a szegedi téli kikötőt egy nemzetközi áruszállításra alkalmas logisztikai központtá fejlesztenék. A terület új tulajdonosa, a Duna-Assist Bau Kft. helyreállítaná a kikötő eredeti funkcióját, mederkotrást végezne, korszerűsítené a vasúti kapcsolatot, és eltávolítaná a területen található roncsokat. A fejlesztés célja, hogy a Duna ismét fontos szerepet kapjon a BYD gyárának kiszolgálásában és a térség áruszállításában. 

Az előkészítő munkálatok már megkezdődtek, ezért korlátozták a belépést a kikötő egyes részeire, ugyanakkor a horgászok és kirándulók által használt útvonalak továbbra is megközelíthetők maradnak. A projekt jelentőségét mutatja, hogy a BYD gyártósorainak egy részét korábban már vízi úton szállították Magyarországra. A beruházás tovább erősítheti Szeged szerepét az elektromosautó-ipari és logisztikai térképen, miközben a kínai autógyártó európai terjeszkedése is új lendületet kaphat.

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