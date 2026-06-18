Bajban az állattartók: olyan drága a széna, hogy már lopják - felméri a hiányt a minisztérium

A tavaszi aszály nemcsak a szántóföldi növényeket sújtja, hanem az állattartás egyik legfontosabb alapját, a téli takarmányellátást is veszélybe sodorhatja. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) tájékoztatása szerint a rendkívül száraz tavaszi időjárás miatt a szokásos, mintegy egymillió tonnás hazai szénamennyiségnek idén csupán a töredéke áll rendelkezésre, ami már most komoly feszültséget okoz a piacon. A Világgazdaság információi szerint az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

felmérést indított az állattartók körében, hogy pontosabb képet kapjon a szálastakarmány-hiány mértékéről.

Súlyos gondokat okoz az állattartók körében a szálastakarmány hiánya. A leginkább a lótartók panaszkodnak / Fotó: Vendel Lajos

A gond különösen a lucerna és az egyéb szálastakarmányok esetében súlyos. A Magosz szerint több térségben a korábban 8–10 ezer forintért elérhető bálákért már ennek két-háromszorosát is elkérik. A piaci hirdetésekben is megjelentek a 20-30 ezer forint körüli lucernabála-árak, ami azt mutatja, hogy a kínálati sokk gyorsan beépült az árakba. Az állattartóknak ráadásul sokszor nemcsak a magasabb alapárral kell számolniuk, hanem azzal is, hogy eladó bálát csak több száz kilométerre találnak, így a fuvarköltség, az üzemanyagár és az útdíj is tovább növeli a tényleges beszerzési költséget. A helyzet évek óta egyre rosszabb: míg 2018-2019-ben egymillió tonna feletti lucernaszénát takarítottak be, addig 637 700 tonnát és erre jött idén az aszályos évkezdet.

Az aszály miatt lett kevés szálastakarmány

A szálastakarmány-termelés szempontjából az aszály azért különösen veszélyes, mert a tavaszi csapadékhiány éppen az első kaszálás időszakát üti meg. A lucerna, a réti széna és más tömegtakarmányok hozamát döntően az határozza meg, mennyi nedvesség áll rendelkezésre a vegetáció indulásakor. Ha a növényállomány gyengén indul, ritkább, alacsonyabb és kisebb zöldtömeget ad, akkor az első kaszálás mennyisége drasztikusan visszaeshet. Ez azért is kritikus, mert normál évben az első kaszálás adja a teljes éves szálastakarmány-mennyiség jelentős részét.

A későbbi kaszálások sem biztos, hogy képesek pótolni a kiesést. A HungaroMet friss agrometeorológiai értékelése szerint az elmúlt napok záporai sok helyen legfeljebb a felső talajréteget nedvesítették át, érdemi vízpótlást csak egyes térségekben hoztak. A középső országrészben továbbra is alig enyhült az aszály, miközben a következő időszakban emelkedő hőmérséklet és nagyrészt száraz idő várható. Ez azt jelenti, hogy ahol a talaj mélyebb rétegei nem töltődnek vissza, ott a második és harmadik kaszálás is gyenge lehet.