Felpörgött a hazai szálláshelyek forgalma, már elkezdték megrohamozni a Balatont

Idén májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 közel 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntekek közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Kedvezően alakult májusban a turisztikai szálláshelyek forgalma / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, áprilisában a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,0 százalékkal, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal marat el az egy évvel korábbitól.

2026. májusban a vendégek száma összességében 2,6 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal mérséklődött a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 1,1 százalékkal nőtt 2025 májusához képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,2 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A magyarok száma is nőtt a hazai szálláshelyeken

A belföldi vendégek száma 4,9 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5 százalékkal bővült 2025 májusához képest. A 898 ezer belföldi vendég 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 5,7 százalékkal meghaladta a 2025. májusit. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben1 nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb mértékben (18 százalékkal) Gyulán és térségében. Budapesten 2,9, a Balatonnál 3,7 százalékkal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.