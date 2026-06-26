Nagyon csúnyán összeveszett a Tisza a szegedi BYD-gyárral: most már a kínaiak egyik legfőbb vezetőjét támadják – "Ez itt továbbra is a mi városunk"

Minden jel szerint mélypontra ért a szegedi BYD-gyár és a Tisza kapcsolata, így ebben az értelemben a kínai beruházó és Magyarország partnersége is.

Nagyon csúnyán összeveszett a Tisza a szegedi BYD-gyárral / Fotó: Joó István / Joó István / Facebook

A felek közötti viszony egyértelműen az április 12-i országgyűlési választások után vált konfliktusossá, és most ebben a folyamatban újabb stáció következett el.

A Tisza helyi országgyűlési képviselője most már a kínai autógyártó egyik legfőbb vezetője,

Stella Li ellen intézett nyilvános kirohanást a közösségi olalán.

Bár ez kifejezetten szokatlan, pláne külföldi működőtőke-beruházások esetében, ugyanakkor Stumpf Péter nem először aktív a szegedi BYD-gyár projektje körül. Ő volt az, aki néhány napja kiállt amellett, hogy Szeged önkormányzata vegye el a kíni beruházó egyik adókedvezményét.

Akkor azt írta, hogy semmiféle adókedvezményben és támogatásban se részesülhessen Szegeden és az országban se az, aki nem tartja tiszteletben a hatályos magyar jogszabályokat, a környezetvédelmi előírásokat. "Ezért egyetértek azzal a szegedi közgyűléshez benyújtott javaslattal, ami megszüntetné a BYD-nak nyújtott milliárdos építményadó-kedvezményt" – jelentette be.

Nagyon csúnyán összeveszett a Tisza a szegedi BYD-gyárral

A tisza parlamenti képviselő ezúttal ennél is tovább ment és egyenesen a BYD globális alelnökét, Stella Li-t szólította meg meglehetősen éles hangnemben.

Ennek előzménye, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még májusban felszólította a BYD-t, hogy azonnal hagyjon fel a környezetkárosító tevékenységgel. A tárcavezető állítása szerint a kínaiak a létesítmény építése közben súlyosan megszegték a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat.

A vádakra néhány napja Stella Li is reagált: visszautasította a vádakat, valamint azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos további kommunikációt ügyvédek végzik majd.

Közben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata azt közölte, hogy környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozás indult a szegedi beruházás ügyében. A tájékoztatás szerint a feljelentés oka, hogy a BYD Auto Hungary Kft. a beruházási területről kitermelt, a szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen helyezte el.