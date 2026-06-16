Deviza
EUR/HUF350,02 -0,14% USD/HUF301,66 -0,24% GBP/HUF404,86 -0,2% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,44 -0,02% RON/HUF66,89 -0,11% CZK/HUF14,49 -0,19% EUR/HUF350,02 -0,14% USD/HUF301,66 -0,24% GBP/HUF404,86 -0,2% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,44 -0,02% RON/HUF66,89 -0,11% CZK/HUF14,49 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 425,12 +0,6% MTELEKOM2 706 0% MOL3 828 +1,78% OTP44 310 +1,04% RICHTER12 010 -0,92% OPUS343 -2,33% ANY7 900 +1,01% AUTOWALLIS148,5 +1,68% WABERERS4 910 +0,2% BUMIX9 307,43 +0,02% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 971,23 +0,84% BUX138 425,12 +0,6% MTELEKOM2 706 0% MOL3 828 +1,78% OTP44 310 +1,04% RICHTER12 010 -0,92% OPUS343 -2,33% ANY7 900 +1,01% AUTOWALLIS148,5 +1,68% WABERERS4 910 +0,2% BUMIX9 307,43 +0,02% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 971,23 +0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaforrás
Tisza-kormány
szélerőmű

Lépett a Tisza-kormány: hamarosan eláraszthatják Magyarországot a szélerőművek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia-termelésben: a következő hetekben olyan felmérés indul, amelyből kiderülhet, mekkora beruházási hullám készülődik Magyarországon. A piac szereplői most először átfogó képet adhatnak arról, hol, mikor és milyen méretű szélerőműveket építenének az országban.
VG
2026.06.16, 10:16
Frissítve: 2026.06.16, 10:34

Felmérés készül az új szélerőmű-kapacitások létesítéséről, illetve a meglévő erőművek bővítésére irányuló piaci elképzelésekről – jelentette be közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kedden.

Szélerömü-01 szélerőmű
Részletes felmérés készül a szélerőművekről / Fotó: Németh András Péter

Az online felmérés azokat a piaci szereplőket és új beruházókat célozza, akik szélerőművi projekteket terveznek. A cél annak feltérképezése, hogy az új kapacitások milyen feltételekkel csatlakozhatnak az elektromos hálózathoz, illetve milyen fejlesztésekre lehet szükség a már meglévő termelőegységek teljesítményének növeléséhez.

Az előkészítő folyamat részeként egy online kérdőív segítségével gyűjtenek adatokat. A hivatal elsősorban arra kíváncsi, hogy mely térségekben terveznek beruházásokat a fejlesztők, mekkora betáplálási teljesítményt igényelnek, valamint mikorra várható az egyes projektek megvalósítása.

Megnézik, hol van szükség hálózati fejlesztésekre az új szélerőművek fogadásához

A kérdőív részletesen rákérdez a beruházások helyszínére és kivitelezési idejére, arra, hogy új szélerőművek építéséről vagy meglévő kapacitások bővítéséről van-e szó, illetve arra is, hogy a beruházók hány új turbinát telepítenének. A MEKH emellett felméri az egyes projektek előkészítettségét is. Vizsgálják például, hogy rendelkezésre állnak-e

  • a szükséges engedélyek,
  • szerződések,
  • környezeti hatástanulmányok,
  • pozicionálási tervek
  • és szélerősségi mérések.

A hivatal hangsúlyozta, hogy a beérkező adatokat anonim módon dolgozzák fel. Az összegyűjtött információk segítségével előzetesen megvizsgálhatóvá válik, hogy az ország mely pontjain lehet szükség hálózati fejlesztésekre az új szélerőművek fogadásához.

A MEKH már közzétette a kérdőív tervezetét, a kitöltés indulásának pontos időpontjáról azonban később tájékoztatja a nyilvánosságot. Az érintett vállalatoknak és beruházóknak várhatóan két és fél hét áll majd rendelkezésükre arra, hogy bemutassák a tervezett projektjeiket.

A mostani felmérés még nem jelent konkrét beruházásokat, de fontos előjele lehet annak, hogy a korábbi évek visszafogott fejlesztései után újra jelentősen nőhet a szélenergia szerepe Magyarország energiaellátásában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu