Kármán András döntött: felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

Új vezetőt kap a szerencsejátékokat szervező állami vállalat, Kármán András pénzügyminiszter ugyanis kedden felmentette a Szerencsejáték Zrt. élén álló Guller Zoltánt.

Guller Zoltánt leváltották a Szerencsejáték Zrt. éléről / Fotó: Szerencsejáték zrt.

A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt

– írta ki Facebook-oldalára kedd délután negyed öt órakor Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere.



A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint - átmenetileg - a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Guller Zoltánt az előző kabinet nemzetgazdasági minisztere, Nagy Márton nevezte ki a szerencsejátékokat szervező állami társaság élére 2025. márciusában, nem sokkal azt követően, hogy a vállalat a nemzetgazdasági minisztérium alá került át az állami MNV Zrt.-től. Guller Mager Andreát váltotta a cég élén,

Guller a Szerencsejáték Zrt. veztése mellett, 2016 óta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is.