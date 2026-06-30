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Guller Zoltán
Kármán András
Szerencsejáték Zrt.

Kármán András döntött: felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

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Felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját a pénzügyminiszter. Távozik a szerencsejátékokat szervező állami cég éléről Guller Zoltán.
2026.06.30, 16:26
Frissítve: 2026.06.30, 16:32

Új vezetőt kap a szerencsejátékokat szervező állami vállalat, Kármán András pénzügyminiszter ugyanis kedden felmentette a Szerencsejáték Zrt. élén álló Guller Zoltánt.

Szerencsejáték Zrt., Guller Zoltán
Guller Zoltánt leváltották a Szerencsejáték Zrt. éléről / Fotó: Szerencsejáték zrt.

A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt

 – írta ki Facebook-oldalára kedd délután negyed öt órakor Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere.


A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint - átmenetileg - a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Guller Zoltánt az előző kabinet nemzetgazdasági minisztere, Nagy Márton nevezte ki a szerencsejátékokat szervező állami társaság élére 2025. márciusában, nem sokkal azt követően, hogy a vállalat a nemzetgazdasági minisztérium alá került át az állami MNV Zrt.-től. Guller Mager Andreát váltotta a cég élén,

Guller a Szerencsejáték Zrt. veztése mellett, 2016 óta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is.

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