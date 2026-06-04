Szoboszlai Dominik tombol: senki nem kért engedélyt tőle, hogy használják a képét – jogi lépéseket tettek

Jogi lépéseket tesz a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, miután a 25 éves labdarúgó hatalmas népszerűségnek örvendő fotóját rengetegen engedély nélkül használták fel.

A viccnek is van határa: Szoboszlai Dominik vette a poént, de az ízléstelen nyerészkedés nem oké / Fotó: Maciej Rogowski Photo

Az EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás elmondta: bár a humoros formában készített tartalmak ellen nincs kifogásuk, a kereskedelmi célú felhasználáshoz senki nem kért tőlük engedélyt.

A Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség megteszi a jogi lépéseket

Szoboszlai Dominik extravagáns szettjébe olyan hírességek is belebújtak a mesterséges intelligencia segítségével, mint Ördög Nóra, Young G Béci vagy Herceg Dávid. Mondhatni valóságos mémőrület indult el az országban, még a Magyar Rendőrség is felhasználta a Liverpool focistájának fotóját közösségimédia-oldalán.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet

− nyilatkozta a Szoboszlai Dominikot képviselő EM Sports tulajdonosa, Esterházy Mátyás, majd hozzátette, hogy kereskedelmi tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek, vagy szolgáltatások népszerűsítése érdekében, esetenként bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik tartalmait, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.

Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek, vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk

− számolt be az üggyel kapcsolatos legfrissebb fejleményekről Esterházy, aki az ügyvédi titoktartás miatt nem árulhatta mely cégeknek küldtek felszólítást.