Kiderült, miközben az ipar gyengélkedik, ez az ágazat egyre több pénzt hoz Magyarországnak

Az idei első negyedévben tovább javult Magyarország szolgáltatás-külkereskedelmi mérlege: az export euróban számított értéke 4,5 százalékkal, az importé pedig 4,8 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szolgáltatásexport értéke elérte a 8,75 milliárd eurót, míg az import 6,29 milliárd eurót tett ki, így az ágazat aktívuma 2,46 milliárd euróra nőtt, ami 94 millió euróval haladta meg a tavalyi első negyedéves szintet.

Forintban ugyanakkor már kevésbé kedvező a kép: az export és az import értéke egyaránt enyhén csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva,

az aktívum pedig 946 milliárd forint volt, ami 14 milliárd forinttal maradt el a 2025 első negyedévi többlettől.

A szolgáltatás-külkereskedelmi többlethez

legnagyobb mértékben továbbra is a szállítási szolgáltatások járultak hozzá,

amelyek 713 millió eurós pozitív egyenleget értek el. Ezt követte

a turizmus 659 millió eurós,

valamint a bérmunka-szolgáltatások 581 millió eurós többlete.

Az egyenleg javulását elsősorban a turizmus eredményezte, amelynek többlete egy év alatt 121 millió euróval nőtt. Emellett a bérmunka-szolgáltatások egyenlege is 67 millió euróval emelkedett. A kedvező folyamatokat részben ellensúlyozta, hogy az üzleti szolgáltatások többlete 99 millió euróval csökkent.

A magyar szolgáltatásexport szerkezetében továbbra is az üzleti szolgáltatások képviselik a legnagyobb súlyt: részesedésük elérte a 45 százalékot, ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatások önmagukban 23 százalékot tettek ki. A második helyen a szállítási szolgáltatások álltak 28 százalékos, míg a turizmusnak 17 százalékos az aránya.

A KSH szerint az importoldalon még hangsúlyosabb az üzleti szolgáltatások szerepe, amelyek a teljes behozatal 56 százalékát adták. A szállítási szolgáltatások 27, a turizmus pedig 13 százalékos részesedéssel rendelkezett.

Magyarország szolgáltatásexportjának 63 százaléka, importjának pedig 72 százaléka az Európai Unió tagállamaihoz kötődött. Az uniós relációban keletkezett aktívum 980 millió eurót tett ki.