Sztrájk Magyarországon: nem emeli a fizetéseket a dél-koreai tulajdonos, a munkások megfenyegették a gyár vezetését

A tizenkét órás sztrájk után továbbra sem született megállapodás a Hanon Systems és a szakszervezet között. A sztrájk Székesfehérváron új szakaszba léphet, ha a munkáltató nem tesz érdemi ajánlatot a dolgozók követeléseire.

Sztrájk Székesfehérváron és Pécsen / Fotó: BigPixel Photo

Továbbra is sztrájkolnak a gyár dolgozói

Folytatódik a munkabeszüntetés a Hanon Systems Hungary telephelyein, miután a dolgozók béremelésért léptek fel. A székesfehérvári és pécsi munkavállalók egységesen 10 százalékos béremelést követelnek, mivel szerintük az idei bérfejlesztés nem ellensúlyozza az elmúlt évek reálbércsökkenését. A kétórás figyelmeztető sztrájkot követően a szakszervezet egy hetet adott a munkáltatónak a tárgyalásokra, azonban a felek álláspontja nem közeledett. Mivel a bértárgyalások eredménytelenek maradtak, a dolgozók június 24-én már tizenkét órás munkabeszüntetést tartottak mind a székesfehérvári, mind a pécsi üzemben.

Határozatlan idejű munkabeszüntetés következhet

A tizenkét órás munkabeszüntetés után a helyzet alakulásáról László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke nyilatkozott a Feol újságírójának. Mint elmondta, egyelőre nem számítanak arra, hogy a munkáltató gyors döntést hoz, mivel a vállalatnál a döntéshozatali folyamatok hosszúak és lassúak. Tapasztalataik alapján legalább egy hétre lehet szükség ahhoz, hogy bármilyen hivatalos döntés megszülessen, legyen szó a tárgyalások folytatásáról vagy más munkáltatói lépésről.

Vannak arra utaló, hogy a vállalatnál megkezdődött a helyzet újragondolása. Amennyiben a munkáltató részéről továbbra sem történik érdemi előrelépés, a dolgozók merlegelni fogják a lehetőségeket. A szakszervezet több forgatókönyvet is kidolgozott, ezek közül a munkavállalók választhatnak majd

− mondta László Zoltán, majd elárulta, hogy egy határozatlan idejű sztrájk is szóba jöhet, amely már komoly konfliktust jelentene a munkáltató és a dolgozók között. A tizenkét órás munkabeszüntetés során is sok munkavállaló jelezte, hogy szükség esetén akár ezt a lépést is vállalná.

Ez jelentős nyomást gyakorolna a munkáltatóra, hiszen már a 12 órás munkabeszüntetés is fennakadásokat okozott a termelésben és a kiszállításokban.

A szakszervezet alelnöke szerint a két gyár dolgozóinak mintegy 80 százaléka vett részt a sztrájkban. A részvételi arány meghatározásánál figyelembe vették, hogy nem mindenki tudott csatlakozni a különböző műszakbeosztások miatt, illetve egyes dolgozók csak a műszakjuk egy részében tudtak részt venni a munkabeszüntetésben:

A több mint nyolcvan százalékos részvételi arány rendkívül magasnak számít, és a szakszervezet szerint egyértelmű üzenetet küld a munkáltató felé. Fontos megemlíteni, hogy voltak olyan munkavállalók – például próbaidősök vagy bizonyos munkakörökben dolgozók –, akik nem tudtak vagy nem mertek csatlakozni, ezért ez az arány még jelentősebbnek tekinthető

− ismertette a részleteket László Zoltán.