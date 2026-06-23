Szeretne kevesebbet fizetni az áramért? Elmagyarázzuk, hogyan lehetséges

Az E.On egy olyan tarifával igyekszik ügyfeleket szerezni, amellyel azok napközben és éjszaka akár 35 százalékkal olcsóbban juthatnak áramhoz, mint az esti csúcsidőben. A tarifa neve E.ON Ritmus, és az év egésze során bevethető, minden nap, változatlan feltételekkel.

Az új tarifa a felhasználás átütemezésére ösztönöz/Fotó: Faruh_art

Még ennél is nagyobb számlacsökkentést ígér, ha a cégek kevesebb áramot használnak a magasabb díjszabású esti órákban, vagy onnan átütemezik a fogyasztásukat az olcsóbb időszakokra. A kedvező díjszabás 6 és 17 óra, valamint 22 és 6 óra között él, a magasabb 17 és 22 óra között. Az E:On az ajánlatához fix tarifás kalkulációt is készít, hogy megkönnyítsük az összehasonlítást és a döntést.

Kinek jó az új tarifa?

Ha a vállalkozás jellemzően nap közben, azaz a tarifa kedvezményes óráiban gyárt, termel, mégpedig nagy energiaigénnyel.

Az E.On arra biztatja (részben leendő) ügyfeleit, hogy akár általános, mindennapi működéshez is, irodai és szolgáltatói feladatokhoz is használják a tarifát.

Vagyis, amit lehetséges, azt érdemes nap közben elvégezni.

Ebből adódóan célszerű elkerülni az esti csúcsidőben történő, magasabb tarifával számolt áramhasználatot.

Végül, ami nem sürgős, azt érdemes hamarabb elvégezni vagy elhalasztani.

Az éjszakai kedvezményes időszak a gépek, targoncák töltésére, működtetésére, hőtárolásra, automatizált folyamatokra alkalmas.

Van két mézesmadzag is

Ha a társaság ügyfele a szerződés ideje alatt átterheli esti fogyasztásának legalább 15 százalékát a kedvezményes nappali és éjszakai zónaidőkre, akkor azt a kedvezőbb díjszabás mellett 30 ezer forint jóváírással jutalmazza a következő szerződésénél az akció idején.

Az ügyfél akkor számíthat jóváírásra, ha – az összehasonlíthatóság érdekében – rendelkezésre állnak a tárgyi szerződéses időszak előtti teljes naptári év negyedórás fogyasztási adatai is, és az átterhelés igazolható. A kedvezmény jóváírása a következő szerződéses időszakra vonatkozik, 10 ezer kilowattóra/óra tényleges fogyasztás felett.

Az első 100, E.ON Ritmus tarifára szerződő vállalkozásnak ingyen ad a cég egy villanyórát. A berendezés az okosmérőhöz csatlakoztatható, így egy mobiltelefonos applikációval valós időben nyomon követhető a vállalkozás áramfogyasztása.