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Szeretne kevesebbet fizetni az áramért? Elmagyarázzuk, hogyan lehetséges

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Sok-sok feltétele van persze, de az egyik szolgáltatótól napközben és éjszaka akár 35 százalékkal is olcsóbban vásárolhatnak áramot az arra szerződött vállalkozások a csúcsidejinél. A tarifa igénybe vételének az egyik feltétele természetesen az, hogy legyen a cégnél okosmérő.
VG
2026.06.23, 13:51

Az E.On egy olyan tarifával igyekszik ügyfeleket szerezni, amellyel azok napközben és éjszaka akár 35 százalékkal olcsóbban juthatnak áramhoz, mint az esti csúcsidőben. A tarifa neve E.ON Ritmus, és az év egésze során bevethető, minden nap, változatlan feltételekkel.

tarifa
Az új tarifa a felhasználás átütemezésére ösztönöz/Fotó: Faruh_art

Még ennél is nagyobb számlacsökkentést ígér, ha a cégek kevesebb áramot használnak a magasabb díjszabású esti órákban, vagy onnan átütemezik a fogyasztásukat az olcsóbb időszakokra. A kedvező díjszabás 6 és 17 óra, valamint 22 és 6 óra között él, a magasabb 17 és 22 óra között. Az E:On az ajánlatához fix tarifás kalkulációt is készít, hogy megkönnyítsük az összehasonlítást és a döntést. 

Kinek jó az új tarifa?

  • Ha a vállalkozás jellemzően nap közben, azaz a tarifa kedvezményes óráiban gyárt, termel, mégpedig nagy energiaigénnyel.
  • Az E.On arra biztatja (részben leendő) ügyfeleit, hogy akár általános, mindennapi működéshez is, irodai és szolgáltatói feladatokhoz is használják a tarifát.
  • Vagyis, amit lehetséges, azt érdemes nap közben elvégezni.
  • Ebből adódóan célszerű elkerülni az esti csúcsidőben történő, magasabb tarifával számolt áramhasználatot.
  • Végül, ami nem sürgős, azt érdemes hamarabb elvégezni vagy elhalasztani.
  • Az éjszakai kedvezményes időszak a gépek, targoncák töltésére, működtetésére, hőtárolásra, automatizált folyamatokra alkalmas.

Van két mézesmadzag is

Ha a társaság ügyfele a szerződés ideje alatt átterheli esti fogyasztásának legalább 15 százalékát a kedvezményes nappali és éjszakai zónaidőkre, akkor azt a kedvezőbb díjszabás mellett 30 ezer forint jóváírással jutalmazza a következő szerződésénél az akció idején.

Az ügyfél akkor számíthat jóváírásra, ha – az összehasonlíthatóság érdekében – rendelkezésre állnak a tárgyi szerződéses időszak előtti teljes naptári év negyedórás fogyasztási adatai is, és az átterhelés igazolható. A kedvezmény jóváírása a következő szerződéses időszakra vonatkozik, 10 ezer kilowattóra/óra tényleges fogyasztás felett.

Az első 100, E.ON Ritmus tarifára szerződő vállalkozásnak ingyen ad a cég egy villanyórát. A berendezés az okosmérőhöz csatlakoztatható, így egy mobiltelefonos applikációval valós időben nyomon követhető a vállalkozás áramfogyasztása.

 

 

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