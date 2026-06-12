Az októbertől élő tarifán nem múlik: pöröghet a gáz betárolása

Az előttünk álló gázévben olcsóbb lesz a földgáz betárolása a szolgáltatást igénybe vevő társaságok számára. A tarifákról évente dönt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Új határozatai a 2026/2027-es gázévben alkalmazandó rendszer-üzemeltetési díjakra, árkedvezményekre, szorzókra és szezonális faktorokra vonatkoznak.

Az ellátásbiztonságot segítik a gázszállítás és -tárolás új díjai / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A rendszerhasználati díj olyan, mint az autópálya-matrica: minden rendszerhasználó ugyanazt a díjat fizeti, de mindenki választhat a különböző termékek közül. Vannak napon belüli, napi, havi, negyedéves és éves termékek. Ahogyan az autópálya-matricánál, itt is a rövid táv, azaz a napi termék a legdrágább, és a hosszú távú termék, az éves a legolcsóbb – magyarázta a Világgazdaságnak egy piaci szereplő.

Nyereség és versenyképesség múlik a tárolás díjain

Fontos az is, hogy a különböző közép-európai rendszerirányítók – Magyarországon ez az FGSZ – között élénk verseny

van azért, hogy a kereskedők melyik szállítási útvonalat használják, például az Ukrajna felé történő kiszállításra. Ezért a MEKH-nek két fontos tényezőre kellett figyelnie, amikor megállapította a következő gázévre vonatkozó tarifákat:

Elsőként az FGSZ, mint rendszerirányító, felmerült költségeire és racionális profitjára. Ha a rendszerirányító nem termel elég nyereséget, akkor nem lesz miből fejlesztenie a rendszert.

Másrészt arra, hogyan változik a kapacitásdíj a környező országokban. Ha a magyarországi tarifa túl magas, akkor a

kereskedők inkább Szlovákián át szállítanak gázt Ukrajnába.

A 2026–2027-es gázévben

a betáplálási pontok kapacitásdíja közel 10 százalékkal,

a kedvezménnyel számolt tárolói betáplálási ponti kapacitásdíj közel 10 százalékkal,

míg a szagosítási díj 5,77 százalékkal

csökken. A kitáplálási pontok kapacitásdíja majdnem egyező, a mennyiségarányos (forgalmi) díj változatlan maradt a 2025/2026-os gázév díjaihoz képest a hivatal közlése szerint.

A MEKH által közzétett tarifaváltoztatás tehát arra ösztönzi a piaci szereplőket, hogy még október 1-je után is törekedjenek a betárolása, mert bár akkor már inkább ürítik a tárolókat, a betárolás olcsóbb lesz, mint szeptember utolsó napjáig volt.