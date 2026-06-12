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gáz
tárolási díj
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MEKH

Az októbertől élő tarifán nem múlik: pöröghet a gáz betárolása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Arra ösztönzik a gáztárolás új tarifái a piaci szereplőket, hogy még akkor is növeljék a készleteiket – októbertől kezdődően –, amikor azok jellemzően már fogynak. A régió rendszer-üzemeltetői versenyeznek egymással a gáz szállítása és tárolása terén a kereskedők kegyeiért.
VG
2026.06.12, 07:15

Az előttünk álló gázévben olcsóbb lesz a földgáz betárolása a szolgáltatást igénybe vevő társaságok számára. A tarifákról évente dönt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Új határozatai a 2026/2027-es gázévben alkalmazandó rendszer-üzemeltetési díjakra, árkedvezményekre, szorzókra és szezonális faktorokra vonatkoznak.

tárolás
Az ellátásbiztonságot segítik a gázszállítás és -tárolás új díjai / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A rendszerhasználati díj olyan, mint az autópálya-matrica: minden rendszerhasználó ugyanazt a díjat fizeti, de mindenki választhat a különböző termékek közül. Vannak napon belüli, napi, havi, negyedéves és éves termékek. Ahogyan az autópálya-matricánál, itt is a rövid táv, azaz a napi termék a legdrágább, és a hosszú távú termék, az éves a legolcsóbb – magyarázta a Világgazdaságnak egy piaci szereplő.

Nyereség és versenyképesség múlik a tárolás díjain

Fontos az is, hogy a különböző közép-európai rendszerirányítók – Magyarországon ez az FGSZ – között élénk verseny
van azért, hogy a kereskedők melyik szállítási útvonalat használják, például az Ukrajna felé történő kiszállításra. Ezért a MEKH-nek két fontos tényezőre kellett figyelnie, amikor megállapította a következő gázévre vonatkozó tarifákat:

  • Elsőként az FGSZ, mint rendszerirányító, felmerült költségeire és racionális profitjára. Ha a rendszerirányító nem termel elég nyereséget, akkor nem lesz miből fejlesztenie a rendszert.
  • Másrészt arra, hogyan változik a kapacitásdíj a környező országokban. Ha a magyarországi tarifa túl magas, akkor a
    kereskedők inkább Szlovákián át szállítanak gázt Ukrajnába.

A 2026–2027-es gázévben

  • a betáplálási pontok kapacitásdíja közel 10 százalékkal,
  • a kedvezménnyel számolt tárolói betáplálási ponti kapacitásdíj közel 10 százalékkal,
  • míg a szagosítási díj 5,77 százalékkal

csökken. A kitáplálási pontok kapacitásdíja majdnem egyező, a mennyiségarányos (forgalmi) díj változatlan maradt a 2025/2026-os gázév díjaihoz képest a hivatal közlése szerint.

A MEKH által közzétett tarifaváltoztatás tehát arra ösztönzi a piaci szereplőket, hogy még október 1-je után is törekedjenek a betárolása, mert bár akkor már inkább ürítik a tárolókat, a betárolás olcsóbb lesz, mint szeptember utolsó napjáig volt. 

Az új gázévben a rövid távú termékek felárát jelentő szorzók szintje nem változik, míg a szezonális faktorok és a megszakíthatósági kedvezmények mértéke továbbra is a gázáramok és a kihasználtság függvényében alakul.

Az egyetemes szolgáltatásban, hatósági tarifákkal ellátott lakossági földgázfelhasználókat nem érintik a változások.

Irány a szlovák, azon keresztül az ukrán piac

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. tételesen ismertette ügyfeleivel az új tarifákat. Ebből egyebek mellett kiderül, hogy egyedül abban az esetben kapható a szállítás megszakíthatóságáért cserébe járó kedvezmény, ha a szállítás Magyarországról Szlovákiába történik.

 

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