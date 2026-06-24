Megtakarítani is tudnak a magyarok, de valami mégis hibázik – ezek a számlák megkeseredtek

Minden ötödik magyarnak egy hónapra, vagy még kevesebb időre elegendő tartaléka van: a falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben. Öt magyarból kettőnek nincsenek tartalékai – derül ki a Provident Pénzügyi Zrt. legújabb reprezentatív felméréséből. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében magasabb a megtakarítással bírók aránya is.

Bír pénzügyi tartalékkal a magyarok jelentős része, de aggasztóan sokaknak nincs félretett pénzük vészhelyzetek esetére (illusztráció)

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Tartalékképzés van, de a megtakarítási képességben óriási a szórás a magyarok körében

A havi 200 ezer forint alatti bevételből élő háztartások 84 százaléka hó végére rendszerint kifogy a pénzéből, sőt akár még adósságokat is felhalmozhatnak, de még a 700 ezer forint feletti jövedelműek majdnem egyharmadával (27 százalék) is előfordul, hogy így járnak – ez az Ipsos Zrt. által 1000 fős mintán végzett reprezentatív felmérésből derül ki. Az adatok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a megtakarítási képesség korántsem egyenletesen oszlik el a társadalomban, abban látványos különbségeket látni településtípus, iskolai végzettség, illetve nemek szerinti bontásban is.

A községekben élők mindössze 45 százaléka tud félretenni – szemben a fővárosiak 74 százalékával, illetve a vármegyeszékhelyen és városban élők 60-62 százalékával.

Az érettségivel nem rendelkező válaszadók 33 százaléka képes megtakarítani, miközben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ez a szám 76 százalék.

Jelentős a nemek közötti különbség is: míg a férfiak 69 százaléka rendelkezik megtakarítással, a nőknél ez az arány csupán 50 százalék.

Az országos összképet nézve a megtakarítás legfőbb akadálya a magas megélhetési költség: a megkérdezettek több mint fele (54 százalék) ezt jelölte meg elsődleges okként, amit a váratlan kiadások – autójavítás, orvosi költségek – követnek (28 százalék).

A szándék és a tudatosság ugyanakkor nem hiányzik: a lakosság döntő többsége (89 százalék) legalább havonta nyomon követi a kiadásait, 39 százalékuk pedig naponta figyelemmel kíséri a költéseket.

Bár a helyzet nem minden tekintetben megnyugtató, de az eredményekhez fűzött értékelés szerint látható némi pozitív elmozdulást: míg tavaly októberben az összes megkérdezett 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy hónapról hónapra él, ma ez az arány 39 százalékra csökkent.