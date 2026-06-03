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Brutális taxis tüntetést szerveznek Budapesten: 2000 autó vonulhat fel egyszerre, kiderültek a részletek – hatalmas az elégedettlenség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt hetekben nagy érdeklődés övezi a budapesti taxisok helyzetét, miután a 2023-ban meghatározott tarifák nehéz helyzetbe hozták a szolgáltatókat. Az utasok kevésbé nyitottak egy emelésre, a sofőrök között nincs konszenzus, a Fővárosi Közgyűlés pedig döntésképtelen. A BL-döntő napjára beígért tüntetést a rendőrség ugyan megakadályozta, de friss információk szerint a háttérben titkos szervezőmunka zajlik.
Nagy Krisztián
2026.06.03, 20:43

A taxisok nagy reményekkel várták a Fővárosi Közgyűlés május 29-ei ülését, ám csalódniuk kellett. Nem elég, hogy a 2023-ban megállapított tarifák nem változtak, ezentúl még egy új nyomkövető applikáció is megnehezíti munkájukat.

Hatalmas az elégedettlenség: titkos taxis demonstráció szerveződik Budapesten
Hatalmas az elégedettlenség: titkos taxis demonstráció szerveződik Budapesten / Fotó: mikecphoto

Úgy tűnik ez volt az utolsó csepp a pohárban, a szolgáltatóknak elegük lett a patthelyzetből és titokban egy hatalmas demonstráció megszervezésébe kezdtek.

A tervezett demonstrációról és a taxisok helyzetéről

A Világgazdaság tudomása szerint a rendezvény célja nem a város közlekedésének teljes megbénítása, hanem az egység megteremtése, illetve a konstruktív szakmai párbeszéd kereteinek biztosítása. Az eseményt egy közösségi médiás csoportban szervezik.

Eleged van abból, hogy mások döntenek a taxisok feje felett? Hogy újabb és újabb előírások, kötelezettségek és adminisztratív terhek jelennek meg, miközben a mindennapi munka egyre nehezebb? Hogy egy fuvar során egyszerre kell vezetni, az utassal foglalkozni, az applikációkat kezelni, a taxamétert használni, a fizetést intézni és még számos egyéb feladatnak megfelelni?

− olvasható a felhívásban.

Mivel jelenleg a szolgáltatók tulajdonképpen két táborra szakadtak, akiket számos szervezet képvisel, ezért valóban nincs teljes egység, sokan úgy érzik, hogy érdekeik nincsenek megfelelően képviselve.

A nézeteltérést nem a tarifaemelés ténye okozza, arra minden taxisszervezet szerint szükség van, a kérdés csupán annak mértéke. Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) az Uberrel, a Főtaxival, a független szolgáltatókkal és a BKIK-val együtt egy alacsonyabb mértékű emelést támogat, melynek értelmében:

  • az alapdíj 1200 forintra,
  • a kilométerdíj 500 forintra,
  • a percdíj pedig 125 forintra emelkedne,
  • valamint lehetőségként felmerül egy emelt reptéri alapdíj ötlete is, melynek összköltsége 2200 forint lenne.

Ezzel szemben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ), a Fővárosi Taxi Egyesület (Főte), a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet (KRSZ), a Nemzeti Szakszervezet (NSZ), a City Taxi, a Bolt, valamint a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetsége (Fodesz) egy magasabb díjszabást támogat:

  • az alapdíjat 1400 forintra,
  • a kilométerdíjat 560 forintra emelnék,
  • míg a percdíj 120 és 140 forint között alakulna,
  • valamint bizonyos esetekben az emelt alapdíj alkalmazása szintén felmerül.

Az érdekképviseltek vezetőinek nyilatkozatai alapján elmondható, hogy mindenki örülne egy nagyobb tarifaemelésnek, amit a BKK felmérése is alátámaszt, azonban a közvéleménykutatások kimutatták, hogy a fogyasztói oldal kevésbé rugalmas. Harminc százalékos drágulás esetén az utasok 28 százaléka kevesebbet, 39 százaléka pedig egyáltalán nem taxizna.

A szolgáltatók közötti törést tehát nem egy fundamentális nézetkülönbség okozza, csupán van egy konzervatívabb, kevésbé kockázatvállaló tábor, illetve egy progresszívabb, nagyobb rizikót is elfogadó csapat.

Egy másik problémaforrás a Fővárosi Közgyűlés döntésképtelensége. A képviselőcsoportok merőben eltérő nézeteket vallanak a tarifákat illetően, így arról nem tudnak megállapodni, miközben a taxisok számára kötelezővé tették a TaxiTrack alkalmazás használatát, amit a sofőrök elmondása szerint a fuvar elején és végén manuálisan kell indítani, valamint leállítani, ez pedig álláspontjuk szerint extra terhet jelent munkavégzés közben.

Nagyszabású, de békés és rendezett megmozdulás várható

A rendezvény pontos helyszíne, illetve a résztvevők száma egyelőre nem tisztázott, csupán annyi bizonyos, hogy a szervező olyan helyszínt találna megfelelőnek, ahol egyidejűleg könnyedén elfér

akár 2000 autó is,

továbbá olyan kollégákat is keres, akik tudnának segíteni a demonstráció lebonyolításában, valamint a kommunikációban is. "Várjuk olyan kollégák jelentkezését, akik tudnak segíteni hangosításban, szervezésben vagy egyéb technikai háttér biztosításában, hogy a rendezvényt a lehető legalacsonyabb költséggel tudjuk megvalósítani (...). Olyan agilis embereket keresek, akiknek jó a megjelenésük, otthonosan mozognak a közösségi médiában, és tudnak/akarnak segíteni egy közös irány felépítésében."

A szervezők szerint párhuzamosan kell elindítani a munkát, az összefogásra pedig hatalmas szüksége van a közösségnek, mivel a jelenlegi helyzet tarthatatlan. 

Arra is felhívták a figyelmet, hogy kiemelten fontos a magas színvonal, így a kulturált viselkedés minden résztvevőtől elvárt.

Egyelőre úgy tűnik tehát, hogy a taxisok egy része nem Budapest forgalmának megbénításában látja a megoldást, hanem inkább a figyelemfelhívást, illetve a szakmai párbeszédet részesíti előnyben.

 

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