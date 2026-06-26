Taxi tarifák napirenden, összeült a fővárosi önkormányzat: döntés lesz vagy sztrájk?
A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén ismét napirendre kerül a budapesti taxiszolgáltatás szabályozása, de a képviselők számos más fontos ügyben is dönthetnek. A testület tárgyalja a reklámtilalmi rendeletet, a főváros költségvetésének felülvizsgálatát, a közbiztonságot érintő javaslatokat, valamint több fővárosi cég beszámolóját is. A taxisok díjemelésével kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármester és a Fidesz frakció is benyújott egy-egy javaslatot.
A kérdés azért kap különös figyelmet, mert a májusi közgyűlés nem támogatta a 27 százalékos tarifaemelést, így továbbra is nyitott, milyen irányba változhat a budapesti taxirendszer. Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy már hosszú hónapok óta húzódik az egyezkedés. A szolgáltatók egyre elégedetlenebbek, mivel a hatóságilag szabályozott viteldíjak a 2023-as szinten ragadtak, miközben a költségek meredeken megemelkedtek.
Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a sajtó számára tartott háttérbeszélgetésen szerdán a Világgazdaság kérdésére elmondta, sikerült az összes taxistársasággal leülni és tárgyalni, és összehangolni az elképzeléseket. A taxisok - mint munkavállalói réteg - legfőbb panasza az, hogy rengeteg munkaórát dolgoznak a megélhetésükért a jelenlegi tarifákkal. Van, aki 60-70 órát tölt hetente a forgalomban, ami közlekedésbiztonsági szempontból sem megnyugtató megoldás. Szepesfalvy Anna kiemelte: a budapesti taxis szektor szereplőinek sikerült félretenni a vitákat, és közös, egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki. A labda most a fővárosi döntéshozók térfelén van - tette hozzá. Bár a szektor hosszú távú jövőjét érintő számos kormányzati és fővárosi szabályozási kérdés még nyitott, a több ezer nap mint nap dolgozó budapesti taxis megélhetését és családjának biztonságát azonnal garantálni kell a tarifaigazítással a Fidesz frakció álláspontja szerint.
A taxisok javaslata Karácsony Gergelynek
Ahogy korábban megírtuk, hogy a javaslat szövege szerint az emelés célja, hogy kompenzációt nyújtson a taxis vállalkozók számára a 2023 óta megemelkedett költségek miatt. Az érdekvédelmi szervezetek álláspontja értelmében ez a lépés előfeltétele annak, hogy a fuvarozók továbbra is gazdaságosan és fenntartható módon tudják működtetni szolgáltatásukat. A közös álláspont szerint hamarosan az alábbi módon alakulhatnak a díjszabások:
- alapdíj: 1 300 forint
- kilométerdíj: 520 forint
- percdíj: 130 forint
- reptéri díj: 800 forint (a repülőtérre irányuló, illetve a repülőtérről induló fuvarok esetében)
- előrendelési díj: 800 forint (előrendelt fuvarok esetében)
A két kényelmi díjelem nem vonható össze, vagyis egy fuvar esetében a reptéri díj és az előrendelési díj egyidejűleg nem számítható fel.
Reklámtilalom, költségvetés, közbiztonsági kérdések
A közgyűlés foglalkozik a közterületi reklámok szabályozásával is. Az új jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy a főváros reklámtilalmi övezeteket jelöljön ki, a városvezetés pedig azt javasolja, hogy Budapest közterületein általánosságban tiltsák meg az óriásplakátok és más nagyméretű reklámeszközök elhelyezését.
Napirenden szerepel a főváros 2026-os költségvetésének felülvizsgálata is. A városvezetés szerint a jelenlegi finanszírozási bizonytalanságok – különösen a kormánnyal még folyó egyeztetések a fővárosi finanszírozásról és a szolidaritási hozzájárulásról – miatt egyelőre nem indokolt a költségvetési rendelet módosítása.
A képviselők emellett közbiztonsági kérdésekről is tárgyalnak, köztük a Budapesti Rendőr-főkapitányság új vezetőjének kinevezéséhez szükséges közgyűlési véleményezésről, valamint személyi kérdésekről a fővárosi kulturális intézményeknél. A napirenden szerepelnek továbbá a fővárosi tulajdonú társaságokat érintő döntések, környezetvédelmi és városfejlesztési ügyek, illetve több kisebb közlekedési és városüzemeltetési előterjesztés is. A Fidesz frakció azt javasolja, hogy a főváros által telepített traffipaxok által generált bírságbevételek 50 százaléka az államot, míg a másik 50 százaléka közvetlenül a kihelyező önkormányzatot illesse meg. A helyben maradó forrásokat a települések kizárólag a helyi úthálózat karbantartására, fenntartására és közlekedésfejlesztésre fordíthatnák.
Politikai felelősségvállalás: A Tisza Párt távolmaradása az ellenőrzési pozícióktól
A Fidesz frakció vezetője elmondta azt is a háttérbeszélgetésen, hogy a fővárosi intézményrendszer transzparens és törvényes működéséhez elengedhetetlen a bizottságok és felügyelőbizottságok hatékony munkája. Aggodalomra ad okot, hogy a Tisza Párt elzárkózik a közvetlen ellenőrzési feladatoktól. A Tisza Párt hivatalos döntése értelmében nem delegál tagokat a főváros ellenőrző és felügyelő pozícióiba, ezzel kivonja magát a közvetlen elszámoltathatóság és a szakmai kontroll alól. A választóktól kapott felhatalmazás nemcsak a véleménynyilvánításra, hanem a mindennapi ellenőrző munkára is kötelez. Az ellenőrzési pozíciók üresen hagyása gyengíti a fővárosi cégek és intézmények feletti demokratikus felügyeletet, és politikai űrt teremt a számonkérhetőség terén.
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