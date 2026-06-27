Románia aranybánya a magyar élelmiszeripar egyik fontos szereplőjének
Románia az Európai Unió legnagyobb tejtermelői közé tartozik, mégis tartósan importra szorul a tejipar és a fogyasztói piac ellátásához. Ennek egyik legnagyobb nyertese Magyarország: a román versenyhatóság friss ágazati jelentése szerint Magyarország 2014 és 2025 között a román tejtermék-import 67–78 százalékát adta, vagyis messze a legfontosabb külső beszállítója volt a román tejpiacnak.
A román–magyar tejpiaci kapcsolat úgy tűnik a keleti szomszédunk élelmiszerellátásának egyik meghatározó láncszeme. Miközben Románia évente mintegy 4,4 millió tonna nyerstejet állít elő, ennek csak körülbelül harmada jut el ipari feldolgozásba. Az ország nyerstejtermelésben az uniós tizedik helyen áll, a feldolgozók által begyűjtött tej mennyiségében azonban csak a 17. helyet foglalja el.
A hiány tehát nem elsősorban a romániai tej mennyiségéből fakad, hanem abból, hogy a termelés jelentős része nem kapcsolódik be stabilan az ipari értékláncba. A román tejgazdaságok mintegy háromnegyedében öt tejelő tehénnél is kevesebbet tartanak, ami korlátozza a gépesítést, a hűtési és gyűjtési infrastruktúra fejlesztését, valamint az állandó, szabványos minőségű szállítás lehetőségét. A román átlaghozam mindössze 3580 kilogramm tej tehénenként, szemben az uniós 8450 kilogrammos átlaggal.
Tejpiac: előny a magyaroknál - egyelőre!
Ez a szerkezeti gyengeség közvetlenül nyit teret a magyar beszállítóknak. A román feldolgozóknak és kereskedelmi láncoknak kiszámítható mennyiségre, folyamatos szállításra és egységes minőségre van szükségük, különösen a friss tej, a joghurtok, a savanyított tejtermékek, a sajtok, a vaj és a tejszín piacán. A magyar tejipar földrajzi közelsége, a fejlettebb feldolgozási háttér és az EU-n belüli akadálymentes kereskedelem miatt természetes beszállítói pozícióba került.
A román feldolgozóipar alapvetően alacsonyabb hozzáadott értékű termékekre épül. A fogyasztói tej éves termelése mintegy 387 ezer tonna, a joghurtot, kefirt, aludttejet és más savanyított termékeket magában foglaló kategória pedig további 231 ezer tonnát tesz ki. Ez a két termékkör a teljes román feldolgozás több mint 70 százalékát adja, miközben a magasabb hozzáadott értékű sajtok, vajak és tejszíntermékek kisebb súlyt képviselnek.
A román piac importigénye az utóbbi időben tovább nőtt. A feldolgozók által összegyűjtött hazai nyerstej mennyisége 2024-ben még 1,235 millió tonna volt, 2025-ben azonban körülbelül 1,1 millió tonnára csökkent. Közben 2024-ben a nyerstejimport közel 40 százalékkal emelkedett.
A kész tejtermékeknél még látványosabb a román függőség:
az ország tejtermékimportja 2025-ben megközelítette az 1 milliárd eurót, a külkereskedelmi hiány pedig nagyjából 700 millió euró volt.
Ebben a helyzetben a magyar exportőrök számára Románia nemcsak közeli, hanem stratégiai piac is lehet, különösen a feldolgozott, magasabb értékű termékeknél.
A román versenyhatóság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az import önmagában nem a román tejágazat problémájának oka, hanem inkább annak következménye. A hatóság szerint
- a kis gazdaságok széttagoltsága,
- a gyenge termelékenység,
- a hiányos gyűjtési rendszer
- és a gazdák korlátozott alkupozíciója miatt
nem jut elegendő, ipari feldolgozásra alkalmas tej a román üzemekbe. Ezért a jelentés a termelők szövetkezeti együttműködésének erősítését, kedvezményes finanszírozást és a stabilabb beszállítói kapcsolatok kiépítését javasolja.
Ettől még nagy bajban van a magyar tejágazat
Durva árzuhanás következett be a magyar tejágazatban: a Tej Terméktanács szerint a helyzet tartós veszteségeket okoz a termelőknek és a feldolgozóknak , ezért gyors kormányzati beavatkozásra lenne szükség. A szervezet közleménye szerint a magyar tejágazat újabb válsághelyzettel néz szembe, miután a nyers tej felvásárlási ára az elmúlt öt hónapban drasztikusan visszaesett. Míg 2025-ben az ár még stabilan a 200 forintos kilogrammonkénti szint körül mozgott, december óta közel 30 százalékkal csökkent, és jelenleg alig éri el a 138 forintot kilogrammonként. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, mára 100 forint alá süllyedt.