Hivatalos: kihirdette a Tisza-kormány a Magyar Közlönyben, melyik településnek, mennyit kell befizetnie az államkasszába – ez a város járt a legrosszabbul
Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után. A rendelet a mellékletében rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel-többletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig.
A Magyar Közlönyben közölt táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot.
Ugyan jó néhány településeknek kell fizetnie, azonban sokan alacsonyabb összeggel megúszták. Azonban akadnak olyanok is, akiknek százmillió forint feletti befizetést írt elő a kormány:
- Körmend 183,4 millió forint
- Tószeg 154,1 millió forint
- Kisvárda 151,15 millió forint
- Gyöngyös 148,6 millió forint
- Mátranovák: 139,8 millió forint
- Tiszapüspöki 136,3 millió forint
- Szigetszentmiklós 133,96 millió forint
- Tiszavasvári 131,6 millió forint
- Hajdúnánás 131,3 millió forint
- Gyál 129,5 millió forint
- Nagytarcsa 124,8 millió forint
- Szolnok 120,8 millió forint
- Szentgotthárd 116,8 millió forint
- Rétság 105,25 millió forint
- Makó 102,3 millió forint
Kármán Andrásék közzétették, fizetni kell: megjelent a települési lista, Borsod vezet, Budapest megúszta
Az ügy előzménye, hogy két nappal korábban, hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátották a Pénzügyminisztérium rendelettervezetét a települési önkormányzatok 2025-ös helyi iparűzésiadó-többlete után keletkező befizetési kötelezettségének mértékéről a kormany.hu-n. A dokumentum szerint a fizetési kötelezettséget 2026. június 30-ig kell teljesíteniük az önkormányzatoknak.
A táblázatban közölt adatok alapján sem Budapestnek, sem a kerületeknek nincs fizetési kötelezettségük. A fizetendő összeg nagysága alapján két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település vezeti a listát, Kazincbarcika 787 millió, Berente 469 millió forinttal. Őket jét Pest megyei település követte, Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forinttal. A javaslat szerint a befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból.
Mint ismert, még 2025 novemberében Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter vezetésével született meg az a döntés, hogy Budapestnek és más nagyobb városoknak nulla forintot kell fizetniük helyi iparűzésiadó-bevételi (hipa) többletük után. Az akkori döntés szerint Budapest egésze, valamint Pécs és Kecskemét nem tartoztak fizetési kötelezettséggel, de néhány fővárosi kerület igen.