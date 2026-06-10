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Kármán András
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Hivatalos: kihirdette a Tisza-kormány a Magyar Közlönyben, melyik településnek, mennyit kell befizetnie az államkasszába – ez a város járt a legrosszabbul

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A Magyar Közlönyben megjelent a teljes lista. Kiderült, hogy mely településeknek mennyit kell fizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után.
VG
2026.06.10, 20:01
Frissítve: 2026.06.10, 20:05

Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után. A rendelet a mellékletében rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel-többletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig.

Tisza-kormány, Magyar Péter települések
A kormány döntést hozott arról, mely településeknek kell fizetniük / Fotó: Velkey György László / Facebook

A Magyar Közlönyben közölt táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot.

Ugyan jó néhány településeknek kell fizetnie, azonban sokan alacsonyabb összeggel megúszták. Azonban akadnak olyanok is, akiknek százmillió forint feletti befizetést írt elő a kormány:

  • Körmend 183,4 millió forint
  • Tószeg 154,1 millió forint
  • Kisvárda 151,15 millió forint
  • Gyöngyös 148,6 millió forint
  • Mátranovák: 139,8 millió forint
  • Tiszapüspöki 136,3 millió forint
  • Szigetszentmiklós 133,96 millió forint
  • Tiszavasvári 131,6 millió forint
  • Hajdúnánás 131,3 millió forint
  • Gyál 129,5 millió forint
  • Nagytarcsa 124,8 millió forint
  • Szolnok 120,8 millió forint
  • Szentgotthárd 116,8 millió forint
  • Rétság 105,25 millió forint
  • Makó 102,3 millió forint

 

Kármán Andrásék közzétették, fizetni kell: megjelent a települési lista, Borsod vezet, Budapest megúszta

Az ügy előzménye, hogy két nappal korábban, hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátották a Pénzügyminisztérium rendelettervezetét a települési önkormányzatok 2025-ös helyi iparűzésiadó-többlete után keletkező befizetési kötelezettségének mértékéről a kormany.hu-n. A dokumentum szerint a fizetési kötelezettséget 2026. június 30-ig kell teljesíteniük az önkormányzatoknak.

A táblázatban közölt adatok alapján sem Budapestnek, sem a kerületeknek nincs fizetési kötelezettségük. A fizetendő összeg nagysága alapján két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település vezeti a listát, Kazincbarcika 787 millió, Berente 469 millió forinttal. Őket jét Pest megyei település követte, Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forinttal. A javaslat szerint a befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból.

Mint ismert, még 2025 novemberében Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter vezetésével született meg az a döntés, hogy Budapestnek és más nagyobb városoknak nulla forintot kell fizetniük helyi iparűzésiadó-bevételi (hipa) többletük után. Az akkori döntés szerint Budapest egésze, valamint Pécs és Kecskemét nem tartoztak fizetési kötelezettséggel, de néhány fővárosi kerület igen. 

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