Mérgező fűszer kerülhetett több ezer hazai háztartásba. Ne fogyassza el!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt termék ételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – az NKFH nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- A termék megnevezése: EAGLOBE – Wild Sichuan Pepper
- Cikkszám: 5815
- MMI: 30.04.2027
- Kiszerelés: 57,0 g
- Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)
- Holland importőr: Asia Express Food B.V.
- Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszermaradék-tartalom.
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek – írta cikkében az Origo.
A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
Az NKFH azt kéri, ha a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!