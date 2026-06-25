Fordulat jöhet a magyar termőföldeknél: érzékeny területre merészkedett a kormány - újra fellángolhat a földvita

A magyar termőföld tulajdoni és használati rendszerének jövőjét is alapvetően befolyásolja az Országgyűlésnek benyújtott Alaptörvény-módosítás. A társadalmi vitára bocsátott tervezet megszüntetné a termőföld forgalmára és használatára vonatkozó szabályok sarkalatos jellegét. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint, ez komoly változás lenne: a földforgalmi szabályok később már egyszerű országgyűlési többséggel is átírhatók lennének.

Kikerülhet a kétharmados védelem a termőföld mögül – mi várhat a gazdákra? Fotó: Pusztai Sándor

Amennyiben ezt a módosítást az Országgyűlés elfogadja, úgy attól kezdve a földforgalmi törvény és az ahhoz kapcsolódó kulcsszabályok módosításához elegendő lenne a sima többség. A jelenleg hatályos Alaptörvény P) cikke még azt mondja ki, hogy a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzésére, használatára, továbbá a mezőgazdasági üzemek szervezetére vonatkozó szabályokat sarkalatos törvényben kell meghatározni. A tervezet ebből a rendelkezésből törölné a „sarkalatos” szót, vagyis az alkotmányos kétharmados garanciát.

Kinek jut majd a termőföld? A földforgalmi szabályok sorsa dőlhet el

Fontos, hogy a tervezet nem törölné el automatikusan a jelenlegi földforgalmi korlátozásokat. A gazdasági társaságok földszerzésének tilalma, a földművesi feltételek, az elővásárlási jogok, a helyi gazdák elsőbbsége vagy a földbizottságok szerepe nem a módosítással tűnne el. Ugyanakkor egértelmű, hogy a változás lényege az, hogy ezeket a szabályokat a jövőben egy egyszerű többségű parlament sokkal könnyebben alakíthassa át. A kormány ezután akár szűkíthetné a helyi gazdák elővásárlási jogát, átírhatná a földszerzési feltételeket, módosíthatná a földbizottsági rendszert, vagy lazíthatná a mezőgazdasági társaságok földhasználatára vonatkozó korlátokat is.

Ez nem pusztán elméleti veszély. A földforgalmi törvény jelenleg a földtulajdon megszerzését, a használati jogokat, a szerzési korlátozások ellenőrzését és a helyi földbizottságok szerepét is szabályozza. A jogszabály ma is lehetőséget ad arra, hogy bizonyos esetekben mezőgazdasági termelőszervezetek kapcsolódjanak a földhasználathoz, és a januári szabályváltozások több ponton már eleve tágították a használat átengedésének lehetőségét. Például a törvény szerint nem minden esetben számít tiltott használatátengedésnek, ha a tulajdonos a földet mezőgazdasági termelőszervezetnek vagy haszonbérleti szerződéssel másnak adja át.