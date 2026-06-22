Lefékezett a magyar termőföldpiac: alig nőttek az árak, nagyot esett a forgalom

Kevesebb adásvétel történt tavaly a termőföldpiacon, kisebb terület cserélt gazdát, miközben az árak emelkedése is szinte megállt – derült ki a OTP Termőföld Értéktérkép friss kimutatásából. A mezőgazdaság romló jövedelmezősége, az ismétlődő aszályok, a gyenge terményárak és a szűk hitellehetőségek egyszerre hűtik a keresletet.

Termőföld: nemcsak a drágulás mérséklődött, a forgalomban is egyértelműen megjelent a piac lassulása Fotó: Pusztai Sándor

A NAV ingatlanforgalmi adatbázisának előzetes, szűrt adatait feldolgozó OTP Termőföld Értéktérkép szerint:

2025-ben országosan átlagosan 2,264 millió forintot kellett fizetni egy hektár termőföldért.

Ez mindössze 1,3 százalékos emelkedés a 2024-es 2,236 millió forinthoz képest,

vagyis a korábbi évekhez képest drámai mértékben lassult a drágulás.

A piac lassulása nemcsak az árakban, hanem a forgalomban is egyértelműen megjelent. Tavaly az időarányosan számolt adásvételek száma 40,1 ezerről 34,3 ezerre esett, ami 14,4 százalékos visszaesést jelent. Az eladott termőföldek teljes területe ennél is nagyobb, 16,5 százalékos csökkenést mutatott: 2025-ben mintegy 38,6 ezer hektár váltott tulajdonost. Ez arra utal, hogy nemcsak kevesebb üzlet köttetett, hanem átlagosan kisebb területeket is értékesítettek.

Termőföld: Hajdú-Bihar az élre tört, Nógrád maradt a sereghajtó

A vármegyei különbségek továbbra is jelentősek. Hajdú-Biharban tavaly először haladta meg az átlagos hektárár a hárommillió forintot: 3,057 millió forintért keltek el átlagosan a termőföldek. Fejér és Tolna is a drágább térségek közé tartozott, ahol a hektárár meghaladta a 2,7 millió forintot.

A rangsor másik végén Nógrád állt: egyedüliként itt maradt 1,4 millió forint alatt az átlagos hektárár.

A tavalyi ármozgások ugyanakkor erősen szóródtak. Zala vármegyében 21 százalékos, Hevesben 14 százalékos drágulást mért az OTP, miközben Pest és Veszprém vármegyében 13–14 százalékos árcsökkenés látszik az előzetes adatokban. Pest esetében azonban különösen óvatosan kell értelmezni a számokat, mert az elektronikus ingatlan-nyilvántartásra történő átállás lassíthatta az ügyintézést és hiányosabbá tette az adatállományt.