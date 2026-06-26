Termőföld vita: újra fellángolhatnak az erőteljes érzelmeket kiváltó társadalmi ellentétek

Alig néhány napos társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Tisza-kormány az Alaptörvény tervezett módosítását, melynek egyik legérzékenyebb pontja a földforgalmi törvény sarkalatosságának megszüntetése lenne. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) ez ellen határozottan tiltakozik mert szerintük ezzel a jövőben már egyszerű parlamenti többséggel is átírható lenne, hogy ki, milyen feltételekkel szerezhet vagy használhat magyar termőföldet és erdőt.

A Tisza-kormány Alaptörvényt módosító javaslata kivenné az erős védettség alól a magyar termőföld szabályozását Fotó: Drotyk Roman / Shutterstock

Közleményük szerint ez a változtatás súlyosan gyengítené a hazai földvédelem alkotmányos garanciáit. A szervezet arra figyelmeztet: a termőföld és az erdő nem egyszerű piaci áru, hanem véges, nem helyettesíthető nemzeti erőforrás, ezért sorsuk nem válhat rövid távú politikai alkuk vagy erős gazdasági lobbik tárgyává.

A jelenlegi Alaptörvény P) cikke alapján a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzésére, használatára, valamint a mezőgazdasági üzemek szervezetére vonatkozó szabályokat sarkalatos törvényben kell meghatározni. A Világgazdaság korábban megírta, hogy a tervezet értelmében az Alaptörvényből ez a kikötés kikerülne, így a földforgalmi törvény későbbi módosításához már nem lenne szükség kétharmados támogatásra.

Földtörvény: könnyebb lesz módosítani a termőföld megszerzési feltételeit

A Magos is arra hívta fel a figyelmet, hogy ez azt jelentené, a jövőben bármikor, egyszerű parlamenti többséggel is módosítható lenne az, hogy ki és milyen feltételekkel szerezheti meg a magyar földek és erdők tulajdonjogát, használatát. A sarkalatos (azaz a képviselők legalább 2/3-os többségével elfogadott) törvények jelentőségét ugyanis pont az adja, hogy a legalapvetőbb társadalmi és gazdasági ügyeink számára kiemelt védettséget biztosítanak, garantálva, hogy azok nem válnak rövid távú politikai alkuk tárgyává.

A Magosz szerint, senki előtt nem lehet vitás, hogy termőföldjeink és erdőink nemzetünk legalapvetőbb erőforrásait, államiságunk legbelsőbb rétegét képezik. Közleményükben ídézték a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság 30 évvel ezelőtti állásfoglalását is: „a föld véges jószág volta (a föld ugyanis, mint természeti tárgy korlátozott mértékben áll rendelkezésre és nem szaporítható, mással nem helyettesíthető), nélkülözhetetlensége, megújuló képessége, különleges kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a földtulajdon különös szociális kötöttségét testesítik meg”.