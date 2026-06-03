Elon Musk viszi a hátán a használt autók magyar piacát: új vásárlási trendek, amelyekre megéri odafigyelni

Egyértelműen erőre kapott a hazai használtautó-piac, ezen belül is az alternatív hajtások iránti érdeklődés Magyarországon. Idén májusban Tesla Model 3-at már kétszer annyian, 3 ezren kerestek, mint hibrid Toyota Corollát, amely modellre 1500 érdeklődést regisztráltak a hónapban – februárban még 2800 és 1800 volt a két autó aránya a Használtautó.hu adatai alapján.

Elon Musk Tesla modelljei viszik a hátukon a használt autók magyar piacát / Fotó: Mino Surkala / Shutterstock

Az elektromos autók iránti érdeklődés egyetlen év alatt összességében 57 százalékkal emelkedett, míg a hibridek iránti harmadával, a benzinesek iránti pedig 3 százalékkal lett magasabb. A dízelek azonban több mint tizedével kevesebb érdeklődőt vonzottak idén májusban, mint egy évvel korábban. Az adatok alapján a vásárlók egyre inkább nyitottak az alternatív hajtások iránt, a dízelmodellek pedig továbbra is fokozatosan

veszítenek korábbi dominanciájukból.

„Májusban jelentős élénkülés volt tapasztalható a használtautó-piacon: a tavalyi azonos időszakhoz képest több mint ötezerrel nőtt az érdeklődések száma a meghirdetett járművek iránt. Ezzel párhuzamosan a kínálat átlagára is emelkedett, több mint 300 ezer forinttal haladva meg az egy évvel korábbi szintet” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Emelkedtek az árak és a vásárlási kedv

A hazai használtautó-kínálat fiatalodására utal, hogy 2026 májusában az autók átlagos életkora 13 év alá csökkent, szemben az egy évvel korábbi 13,2 évvel. Ezzel párhuzamosan egy év alatt mintegy 300 ezer forinttal emelkedett az átlagár a piacon. A Használtautó.hu adatai szerint az átlagos vételár az idei ötödik hónapban 5,3 millió forint volt, a mediánvételár pedig 3,2 millió (szemben az egy évvel korábbi 4,9 és 2,9 milliós összeggel). A fiatalabb autók alacsonyabb futásteljesítményt is jelentenek: a meghirdetett járművek kilométerórája átlagosan már alig több, mint 173 ezer kilométert mutat, szemben

a tavaly májusi 180 ezer kilométerrel.

Miközben az elektromos modellek iránti kereslet nőtt, a karosszériatípusok közül továbbra is a városi terepjárók erősödtek a legnagyobb mértékben: a SUV-ok és crossoverek iránt több mint 15 százalékkal nőtt az érdeklődés egy év alatt.