Elege lett a NAV-nak, lecsapott két magyar TikTok-sztárra: milliókat titkoltak el, elismerték a csalást – 200 százalékos bírság lehet a vége

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) év elején tette közzé az idei ellenőrzési tervét, ebben egyértelműen leszögezte, hogy kiemelten ellenőrzi a bevételüket eltitkoló influenszereket. Ezúttal két, közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal.

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Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig nyolcmillió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem. Ráadásul, megtévesztésként, bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták.

Bár az influenszerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket. A tartalomgyártásból, közösségimédia-platformokról vagy egyéb online szolgáltatásokból származó bevételek ugyanúgy adókötelesek, mint bármely más jövedelem, az adóköteles tevékenységhez pedig adószámot kell igényelni.

A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat.

Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen a rendelkezésre álló online adatok, az informatikai eszközök és a szakemberek összehangolt munkája lehetővé teszi feltárásukat. A be nem vallott jövedelem után pedig pótlólag meg kell fizetni az szja-t, a szochót.

Ezen túl a bevételeiket illegálisan eltitkoló influenszerek – akár 200 százalékos mértékű – adóbírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Aki adószámot is elfelejt igényelni, annak terhére a mulasztása miatt egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV.