Azonnal reagált a Tisza-kormány az amerikai ítéletre: Kármán András pénzügyminiszter leült tárgyalni a nagy hitelminősítőkkel – "Minden magyar családot érintenek"

Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is – így reagált a Tisza-kormány pénzügyminisztere az éjjel megjelent a Fitch-ítéletre.

Tisza-kormány: azonnal reagált az amerikai ítéletre, Kármán András leült tárgyalni a hitelminősítőkkel / Fotó: Balogh Zoltán

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, amerikai ítélet érkezett az éjjel Magyarországról és a magyar gazdaságról. Ezt a nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch adta ki pénteken késő este.

Ezzel lezárult a nagy nyári hiteminősítő kör, a pénteki volt a végső döntés, előtte a Moody's és az S&P is kiadta az előrejelzését a magyar gazdaságról. Utoljára tehát a Fitch jelentekezett a besorolásával.

Nagy meglepetést a döntésével nem okozott, hiszen igazodott a másik két nagy szerepelő érétkeléséhez, illetve az elemzői várakozásokkal is egybevág a minősítés.

A Fitch megerősítette Magyarország „BBB” besorolását, a kilátás viszont továbbra is negatív. A Fitch Ratings ítélete egészen pontosan úgy szól, hogy megerősíti Magyarország hosszú távú, devizában és hazai valutában fennálló kibocsátói adósbesorolását „BBB” szinten, negatív kilátás mellett.

Tisza-kormány: azonnal reagált az amerikai ítéletre

Három egymást követő pénteken publikálta a Standard & Poor’s, a Moody’s és a Fitch, vagyis a három nagy nemzetközi hitelminősítő Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt: változatlanul hagyták Magyarország besorolását – reagált szombat délelőtt a Tisza-kormány pénzügyminisztere a fejleményekre.

Kármán András szerint az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. Az elmúlt években ugyanis vagy a besorolás vagy a kilátás romlott az egyik vagy másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél.

Azzal folytatta, hogy szerinte a Tisza-kormány egy rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt, mert az előző kormány a költségvetést "a valóságosnál jóval kedvezőbb képet mutatva hagyta hátra." Mindezt a hiányra hivatkozva állította, ami jelentősen meghaladja az eredeti tervek időarányos részét. (Azt azonban ehhez hozzá kell tenni, hogy a hiánycél alakulása jellemzően minden évben orrnehéz volt, miután a bevételek jellemzően a második félévben teljesülnek – a szerk.)