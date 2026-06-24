Magyar Péter legnagyobb titkát firtatja a Fidesz, Brüsszelhez fordultak a kérdéssel

A fideszes EP-képviselő közleményében azt írja, hogy a Tisza parlamenti többsége döntött arról, hogy a Tisza-kormány javaslatára kivezeti az üzemanyagok védett árazását, és várhatóan belenyúlnak a gáz- és áramár-támogatások rendszerébe is. A miniszteri meghallgatáson ugyanis elhangzott, hogy a mostani általános támogatások helyett jóval szűkebb, szociális alapú támogatásokat akarnak. Dömötör Csaba emlékeztetett arra is, hogy szeptembertől megszűnik a lakáshitelekre vonatkozó kamatstop is. Ez akár több tízezer forinttal is megemelheti az érintett családok havi törlesztőit. A megszorító döntés közel negyedmillió magyar családot érint. A képviselőcsoport ezért az Európai Bizottsághoz fordul.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a Bizottsághoz fordul a Tisza-kormány intézkedései miatt

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Az Európai Bizottság követeléseivel összhangban cselekszik a Tisza-kormány

Dömötör szerint fontos körülmény, hogy a kamattámogatások kivezetése hangsúlyosan szerepelt az Európai Bizottság korábbi követeléseiben. Ennek is következménye, hogy a kormány kivezeti a kisvállalkozások kedvezményes 3 százalékos hitelét is.

Szintén a bizottsági ajánlásokkal összhangban az körvonalazódik, hogy

jelentősen csökkenthetik a magyar állampapírok után járó lakossági kamatokat, az általános kamatcsökkenésen túli mértékben is.

Az EP-képviselő szerint egyre hangsúlyosabban vetődik fel a kérdés, hogy a TBSZ-számlákhoz kapcsolódó adómentesség megmarad-e.

Több millió magyar ember életére vannak hatással a bizottsági követelések és a kormányzati döntések

Dömötör szerint a Bizottság erőteljesen követelte a leválást a keleti energiaimportról, így a nukleáris fűtőelemek keleti importjáról is. Ez a paksi atomerőmű működését is érinti. Az új kormány kész teljesíteni ezt, ám arról nem ad tájékoztatást, hogy az emiatt bekövetkező áremelkedéseket kinek kellene kifizetnie. Minden valószínűséggel a magyar családoknak – áll a közleményben.

A szöveg szerint ezek a bizottsági követelések és kormányzati döntések több millió magyar ember életét érintik.

Így joggal várnak, joggal várunk tájékoztatást arról, hogy pontosan mi szerepel a kormány és az Európai Bizottság megállapodásában, és ennek következményeként milyen megszorító döntések érkezhetnek még?

– zárja a képviselő.

Az EP-képviselő közösségi oldalán megjelent videója az írásbeli beadványról: