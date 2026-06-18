Deviza
EUR/HUF350,63 -0,21% USD/HUF304,6 -0,27% GBP/HUF404,86 -0,32% CHF/HUF380,81 -0,3% PLN/HUF82,47 -0,35% RON/HUF66,99 -0,21% CZK/HUF14,52 -0,24% EUR/HUF350,63 -0,21% USD/HUF304,6 -0,27% GBP/HUF404,86 -0,32% CHF/HUF380,81 -0,3% PLN/HUF82,47 -0,35% RON/HUF66,99 -0,21% CZK/HUF14,52 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 252,43 +0,25% MTELEKOM2 740 +0,36% MOL3 838 +0,73% OTP44 880 -0,25% RICHTER11 880 +0,67% OPUS354 +2,26% ANY7 890 +0,38% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 275,51 +0,29% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 996,41 -0,17% BUX139 252,43 +0,25% MTELEKOM2 740 +0,36% MOL3 838 +0,73% OTP44 880 -0,25% RICHTER11 880 +0,67% OPUS354 +2,26% ANY7 890 +0,38% AUTOWALLIS145 0% WABERERS4 820 -1,45% BUMIX9 275,51 +0,29% CETOP4 697,7 +0,06% CETOP NTR2 996,41 -0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza-kormány
munkaügy
vendégmunkás
Magyar Péter

Mindenkit megdöbbentett a Tisza-kormány: a rendszerváltás óta nem fordult elő ilyen Magyarországon – „Ez a terület teljes leértékelődését jelenti”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormány megalakulása után egy hónappal még mindig kérdéses, hogy kap-e önálló politikai felelőst a foglalkoztatáspolitika az új kabinetben. Ha a Tisza-kormány nem nevez ki e területért felelős államtitkárt, az a rendszerváltás óta először fordulna elő. Emellett más fontos változások is körvonalazódnak: megszűnhet a minimálbér-tárgyalások legfontosabb intézményes fóruma, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma.
Járdi Roland
2026.06.18, 08:30

„Örömmel láttuk, hogy minden egyes társadalmilag fontos kérdést a kormányzati struktúra igyekszik lefedni. Ehhez képest vagy nem jutott figyelem, vagy nem tekinti a munkavállalók ügyeit társadalmilag fontos kérdésnek az új kormány. Ez a terület leértékelődését jelenti” – ezt mondta a Világgazdaságnak egy névtelenségét kérő szakszervezeti forrás. Május 12-én alakult meg hivatalosan a Tisza-kormány, majd jelent meg egy nappal később a Magyar Közlönyben a kormány feladat-és hatásköreit rögzítő ún. statútum rendelet. Már akkor sokan meglepődhettek, hogy a foglalkoztatáspolitika a valami rejtélyes okból a szociális és családügyi minisztériumhoz került, azonban később jött csak a hidegzuhany. Kátai-Németh Vilmos miniszter ugyanis négy államtitkárt nevezett ki, azonban közülük egy sem felel dedikáltan a munkaügyekért.

Tisza-kormány
Mindenkit megdöbbentett a Tisza-kormány: a rendszerváltás óta nem fordult elő ilyen Magyarországon – „Ez a terület teljes leértékelődését jelenti” / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mindenkit megdöbbentett a Tisza-kormány: a rendszerváltás óta nem fordult elő ilyen Magyarországon – „Ez a terület teljes leértékelődését jelenti”

Forrásunk szerint önmagában az is jelzésértékű, hogy a gazdasági minisztérium helyett a szociális tárcához került a terület, mivel azt mutatja, hogy a foglalkoztatáspolitika nem olyan súlyú terület az a Tisza- kormány számára, hogy a gazdasági minisztériumhoz kötődjön valamilyen formában. Pedig az egyik legnagyobb jövedelemtermelő csoportról beszélünk Magyarországon.

Az európai szociális modell a munkavállalóknak mindig van intézményesen is beleszólása a közügyekbe, most ez nem látszik, ami némileg aggasztó

– fogalmazott az informátorunk.

Kátai-Németh Vilmos június 12-én szólalt meg először a kérdésben, aznap foglalkoztatáspolitikai szakterület állománygyűlésén vett részt Bokor Adrienn közigazgatási államtitkár társaságában. Ugyanakkor sok konkrétum nem derült ki a Facebook-posztjából, amiben azt írta „új foglalkoztatáspolitikát építünk, amelynek része az is, hogy a külföldi vendégmunkások helyett a magyar munkavállalóknak adjunk lehetőséget és minőségi munkahelyeket.”

Csak ágazati szinten történtek egyeztetések

Azt nem mondani, hogy ne keresték volna az új kormányt a szakszervezetek, ám akikkel beszéltünk, egyöntetően azt állították, hogy legfeljebb ágazati szinten történtek egyeztetések, konföderációk szintjén nem.

Azt is hangsúlyozták, hogy jelenleg még mindig tart a kormányalakítás folyamata, így nem zárható ki, hogy a jövőben lesz változás a kormányzati struktúrában. De az, hogy az első körből kimaradt a munkaügyi államtitkár kinevezése, az nem jó előjel.

Mindenesetre május 27-én a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) is nyílt levelet írt a kormánynak, amelyben aggodalmuknak adtak hangot, hogy az új kormányzati struktúrában egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatáspolitikáért és munkaügyekért felelős államtitkár.

„Meggyőződésünk, hogy a magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerőhiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek” – szögezték le, mivel szerintük a foglalkoztatáspolitika nem pusztán gazdasági, szociális vagy közigazgatási részterület. A munka világának szabályai közvetlenül érintik a magyar családok megélhetését, a vállalkozások működését, a közszolgáltatások minőségét és az ország versenyképességét.

Álláspontunk szerint hibás irány lenne, ha e terület széttagoltan, több tárca között megosztva, világos politikai és szakmai felelősség nélkül működne

– írták a levélben.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség ugyancsak kereste a kormányt 10 pontos javaslatával, amiről kérdezték Magyar Péter miniszterelnököt is a június 11-i kormányinfón. A kormányfő mondta, hogy nagyon sok megkeresést kapnak a miniszterek és az államtitkár, amelyeknek igyekeznek eleget tenni. 

Nem mulasztotta el, hogy odaszúrjon Orbán Viktornak, miután szerinte rengeteg egyeztetés elmaradt az előző kormány alatt. „Szerette a miniszterelnök elvtárs a bölcsek kövét a zsebében tudva eldönteni egymaga, vagy valamely családtagja a fontos kérdéseket. Nálunk ez nem így lesz” – fogalmazott.

Bezzeg vendégmunkásstop kapcsán senkivel nem egyeztetett Magyar

Ehhez képest épp Magyar Péter volt az, aki egy olyan súlyú ügyben, mint a vendégmunkásstop semmilyen formában nem egyeztetett szakmai szervezetekkel. Június hatodikával ideiglenes jelleggel a Tisza-kormány felfüggesztette az Európai Unión kívüli, azaz harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.

A vendégmunkásstop azonban hiába érdekelte élénken a közvéleményt, az általunk megkérdezett munkaadói és munkavállalói oldal képviselői szerint próbálták felvenni a kapcsolatot a kormány illetékes képviselőivel a módosításokról, válaszra sem méltatták őket, emiatt volt olyan szereplő, aki azt kérte a kormánytól, hogy halassza el a döntést. A szigorítás azért is vetett fel kérdéseket, mert a teljes tiltással még a munkavállalói érdekeket képviselő szakszervezetek sem értettek egyet. Ugyanakkor a legkeményebben Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségnek alelnöke fogalmazott.

Én azt gondolom, hogy van egy politikai verseny a pártok között, ki tud keményebb lenni. De rá kellene jönni, hogy a külföldi munkavállalókra szükség van – vagy el kell fogadni, hogy szűkül a magyar gazdaság

– érvelt Rolek Ferenc, aki szeirnt volt olyan vállalat, aki éppen a vendégmunkásstop miatt halasztotta el a beruházását.

Megszűnhet a VKF

Az viszont alaposan gyanítható, hogy a szociális párbeszéd jelenleg is érvényben lévő rendszere gyökeres változáson esik át a következő hónapokban. Az Orbán-kormány még 2012-ben állította fel a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát, amelyben helyet kapott a munkaadói és munkavállalói oldal mellett a kormány képviselője.

A rendszer hatékonyan működött, évről évről a minimálbér-tárgyalásokat sikeresen vezényelte le, az alapvető problémát mégsem oldotta meg: a magyar minimálbér továbbra sem szerepel előkelő helyen az uniós rangsorokban.

A Tisza-kormány várhatóan át fogja alakítani ezt a szisztémát, az idő azonban még nem sürgeti. Szeptember előtt nem várható, hogy a minimálbér-tárgyalások megkezdése, tehát addigra formalizálnia az együttműködését a hazai érdekképviseletekkel.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
599 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu