Teljes a káosz, máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve: nem értik a magyar gyárak, mi történik – Kapitány István kifutott a határidőből
Most már biztosan kijelenthető, hogy nem valósult meg határidőre a Tisza-kormány nagy gazdasági ígérete, a vendégmunkás-stop. Emiatt az érintett piaci szereplők közül aligha szomorkodik bárki is, ugyanakkor miután kardinális vállalás volt a választók felé, Magyar Péterék legalábbis magyarázattal tartoznak a történtekre.
Arról nem is beszélve, hogy az új kormány által gyakran hivatkozott jogbiztonság elve is jócskán sérült, tekintve hogy a nyilvánosan bejelentett politikai ígéretből semmi sem lett, ezzel párhuzamosan pedig a tájékoztatás is elmaradt arról, hogy mi zajlik a háttérben.
Így aztán a jogalkalmazók, jelen esetben főképp a nagyobb magyarországi gyárak és termelőcégek a saját elképzelésük szerint folytatják tevékenységüket és lapunk tudomása szerint júniusban is szép számmal hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra.
Ahogy az többször elhangzott a kampányban, majd az április 12-i választási győzelmet követően is, Magyar Péterék június 1-re tűzték ki, hogy vendégmunkás-stopot vezetnek be Magyarországon.
Az Economx ennek kapcsán emlékeztetett rá, mi szerepel a Tisza választási programjában. "Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-től további intézkedésig megtiltjuk az Unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket."
Mindez még május elején is véresen komolynak tűnt. Akkor Kapitány István erősítette rá a vállalásra és jelentette be, hogy
felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.
Hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában. Pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról.
Akkor azt állította, hogy Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.
Még aznap este a Magyar Közlönyben meg is jelent a határozat, amiben a kormány rögzítette a vonatkozó jogszabályok teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, illetve a miniszterelnök elrendelte a kapcsolódó jogalkotás előkészítését. Aztán letelt a júnis 1-hei határidő és nem történt semmi.
Győztek a gyárak, jönnek be a vendégmunkások
A Világgazdaság több piaci szereplővel is beszélt a kialakult helyzet kapcsán. Egyöntetűen arról számoltak be, hogy nem lépett életbe új szabályozás Magyarországon, a régi szabályozást se függesztették fel, tehát minden megy ugyanúgy, mint régen.
Egyikük arról is beszámolt, hogy tudomása van konkrét cégekről és gyárakról, amelyek ezen a héten és a jövő héten is
tucatjával hozzák be az új vendégmunkásokat az üzemeikbe.
A piaci szereplők nem tudnak alkalmazkodni politikai nyilatkozatokhoz. Ahhoz tudnak alkalmazkodni, ami megjelenik a Magyar Közlönyben – fogalmazott. Rámutatott, hogy a vendégmunkások behozataláról érvényes jogszabály rendelkezik, azt csak törvénnyel lehet felülírni, amihez pedig az országgyűlésnek kell döntenie, miután a veszélyhelyzeti jogrend megszűnt.
Minden nap nézik a hivatalos értesítéseket, megjelent-e már a módosítás, de ennek semmilyen nyomát nem látják.