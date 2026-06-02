Teljes a káosz, máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve: nem értik a magyar gyárak, mi történik – Kapitány István kifutott a határidőből

Most már biztosan kijelenthető, hogy nem valósult meg határidőre a Tisza-kormány nagy gazdasági ígérete, a vendégmunkás-stop. Emiatt az érintett piaci szereplők közül aligha szomorkodik bárki is, ugyanakkor miután kardinális vállalás volt a választók felé, Magyar Péterék legalábbis magyarázattal tartoznak a történtekre.

Kitört a káosz, máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve: Kapitány István kifutott a határidőből

Arról nem is beszélve, hogy az új kormány által gyakran hivatkozott jogbiztonság elve is jócskán sérült, tekintve hogy a nyilvánosan bejelentett politikai ígéretből semmi sem lett, ezzel párhuzamosan pedig a tájékoztatás is elmaradt arról, hogy mi zajlik a háttérben.

Így aztán a jogalkalmazók, jelen esetben főképp a nagyobb magyarországi gyárak és termelőcégek a saját elképzelésük szerint folytatják tevékenységüket és lapunk tudomása szerint júniusban is szép számmal hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra.

Máris elbukott a Tisza-kormány nagy gazdasági terve

Ahogy az többször elhangzott a kampányban, majd az április 12-i választási győzelmet követően is, Magyar Péterék június 1-re tűzték ki, hogy vendégmunkás-stopot vezetnek be Magyarországon.

Az Economx ennek kapcsán emlékeztetett rá, mi szerepel a Tisza választási programjában. "Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyarokat segítjük a munkához jutásban. 2026. június 1-től további intézkedésig megtiltjuk az Unión kívüli, nem magyar vendégmunkások tömeges behozatalát. Nem engedjük, hogy külföldi vendégmunkások vegyék el a magyar dolgozók munkahelyét, és leszorítsák a béreket."

Mindez még május elején is véresen komolynak tűnt. Akkor Kapitány István erősítette rá a vállalásra és jelentette be, hogy

felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, és június 1-jétől felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.

Hiába telt le hétfőn ennek a határideje, semmiféle kormányzati döntés nem született a témában. Pedig Köböl Anita kormányszóvivő május 18-án még arról beszélt, hogy a kabinet várhatóan egy héten belül dönt a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról.

Akkor azt állította, hogy Magyar Péter miniszterelnök felkérte a gazdasági és energetikai (Kapitány István), valamint a szociális és családügyi (Kátai-Németh Vilmos) minisztert, hogy rövid határidővel egyeztessenek az érintett tárcákkal a nem magyar vendégmunkások engedélyeinek pontos státuszáról.