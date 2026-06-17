Ilyet se látunk minden nap: a Tisza-kormány bejelentette, hogy folytatja, amit Orbán Viktorék megkezdtek – Magyarország új, 127 kilométeres olajvezetéket épít
Nem mindennapi napirendi pontra került sor kedden az Országgyűlésben. A Tisza-kormány a magyar-szlovák államhatárt keresztező új szénhidrogén-vezeték építéséről referált annak kapcsán, hogy a két ország közötti együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája zajlott.
Ennek során szólalt fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki kisebb meglepetésre a még az előző Orbán-kormányzat által kötött egyezmény jelentőségét hangsúlyozta.
Ez jó lépés a megfelelő irányba, a kormány meggyőződése, hogy erre a vezetékre szükség van
– jelentette ki, majd a törvényhozás támogatását kérte a javaslathoz. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ország sikeressége az energiaellátás biztonságában is mérhető, hiszen ez a jövő szempontjából rendkívül fontos mutató az ország mozgásteréről és a gazdaság biztonságáról szól.
Szerinte egyetlen észszerű szabály van: minél több lehetősége van egy országnak, annál nagyobb a szuverenitása, annál nagyobb az energiabiztonsága. A miniszter az energiabiztonság javításának gazdaságos, praktikus, kivitelezhető megoldásaként beszélt a megállapodás által támogatott fejlesztésekről.
Tisza-kormány: bejelentették, hogy folytatják, amit Orbán Viktor megkezdett
Kapitány István ugyanakkor kritikát is megfogalmazott. Az elmúlt években jelentősen megváltozott az európai energiapolitika, miközben szerinte az előző kormányzat csak fokozta Magyarország energetikai kitettségét, és 60 százalékról 90 százalék fölé növelte az Oroszországból érkező energiahordozók arányát.
Ez ebben az időszakban nem egy megfelelő irány
– szögezte le. De ezt követően a tárgyalt megállapodást azon kis energiapolitikai örökség részeként említette, amit jó szívvel visz tovább a kormány, amely minden szomszédos álammal hasonló koordinációra és együttműködésre törekszik.
Magyarország új olajvezetéke lehetővé teszi, hogy
- Százhalombatta és az Ipolyság között új csőrendszert alakítsanak ki,
- amely összekötheti a Mol és a Slovnaft finomítóját egy 127 kilométeres, nemzetközi léptékben is jelentősnek számító beruházás eredményeként.
- Ráadásul a beruházást a magyar szénhidrogéncég finanszírozza.
- A kétirányú csővezetékkel a szállítás során komoly szén-dioxid-terhelést válthatnak ki.
Úgy növeljük az ország ellátásbiztonságát, hogy az nem terheli a magyar adófizetőket - jegyezte meg ennek kapcsán a miniszter. Azt is mondta, hogy a beruházás nem csupán fontos fejlesztési lehetőség, de tükrözi és erősíti a visegrádi együttműködés mindhárom célkitűzését, azaz a versenyképesség, a biztonság és a regionális kapcsolatok erősítését, így az elsőre technikainak tűnő javaslat stratégiai jelentőséggel bír.
A parlamentben teljes egyetértés alakult ki az új olajvezetékről
Néher András (Tisza) hangsúlyozta, hogy a vezeték egy olyan időszakban erősíti meg az energiaellátást, amikor Európa egyre több kihívással néz szembe. Magyarország gázolajigénye napi 12-14 millió liter, az ország mindenképpen behozatalra szorul ebből a termékből.
A beruházás a százhalombattai finomítót a Slovnaft pozsonyi finomítójával köti össze, a vezetékkel mindkét ország jól jár. A beruházásnak nincs költségvetési vonzata. "Ez egy előrelátó és felelős döntés" – foglalta össze véleményét Néher András.
Bencsik János (Fidesz) a felszólalásában az ellátásbiztonság, a megfizethetőség és a fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozta. A képviselő a múltra visszatekintve azt mondta, hogy 2010-2013 között részben magyar kezdeményezésre jött létre a kelet-közép-európai térség gáz-, illetve áramtőzsdéje.
A politikus arra is emlékeztetett, hogy 2010-2013 között visszavásárolták a privatizált gáztárolókat, ahogy a Szurgutnyeftyegaztól is visszavásárolták a Mol részvényeinek 21,2 százalékát. "Az új vezeték kiépítése szintugrást jelent" – jelentette ki Bencsik János.
Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka kiemelte, hogy a törvényjavaslat előzménye a Magyarország és Szlovákia között 2011-ben aláírt szénhidrogéntermék-vezetékek létesítéséről szóló megállapodás. Ezt követően Magyarország és Szlovákia 2025 decemberében egy szándéknyilatkozatot írt alá, hogy Magyarország energiabiztonságának növelése érdekében egy új szénhidrogéntermék-vezeték létesítése szükséges Százhalombatta és a felvidéki Ipolyság határátkelők közötti szakaszon.
A törvényjavaslat célja, hogy ezt az Országgyűlés törvényben is kihirdethesse.
A törvényjavaslatban szereplő megállapodást, annak hátterét tehát még az előző kormány kezdte el, tárgyalta ki és írta alá. Az ellenzéki politikus szerint helyes, hogy a Tisza-kormány ezt befejezi, és az Országgyűlésben közösen tudnak a Magyarország energiabiztonságát alapvetően érintő kérdésről dönteni.
Az is megjegyezve, hogy míg 2010-ben két földgáz-interkonnektor volt Magyarország határainál, most hat van és a hetedik is.
Kapitány István zárszóként úgy értékelt: jó volt látni a vita során, hogy egyetértés van a képviselők között a javaslat támogatásáról, és reményét fejezte ki, hogy sok hasonló, az energiaellátást támogató tevékenységről döntenek még közösen az Országgyűlésben.