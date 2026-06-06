Máris megjött a figyelmeztetés: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat Magyarországra – óriási hiba volt kitiltani a fülöp-szigetekieket
Az első értékelések szerint nem marad következmények nélkül, hogy a Tisza-kormány egyik pillanatról a másikra kitiltotta három ország vendégmunkásait Magyarországról.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a Tisza-kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, első lépésként
- a Fülöp-szigetekről,
- Georgiából
- és Örményországból
nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A változtatás azonnal életbe is lépett. Ugyan a vendégmunkásstop intézkedését június 1-jére ígérték, az azonban akkor elmaradt. A pénteki bejelentés viszont egy merőben új megközelítést jelent, amiről korábban nem volt szó.
Nem véletlen, hogy szakmai szervezetek és munkáltatók azonnal tiltakoztak is a döntés ellen. Most viszont befutott egy gyorsértékelés, ami számos konkrétumot tartalmaz annak kapcsán, miért nem volt megalapozott meglépnie a Tiszának a vendégmunkások kurta-furcsa szankcionálását.
Figyelmeztették a Tisza-kormányt: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat
Ezt Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő jegyzi, aki a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az értékelését. A Tisza-kormány tegnapi, "vendégmunkásokat" érintő döntésével kapcsolatban vetett fel néhány fontos tényt.
- Magyarországon van Európa legszigorúbb menekültügyi, idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozása.
- Ezért van arányait tekintve az EU-ban Magyarországon a legkevesebb nem európai munkavállaló, 30-35 ezer fő. Tehát ma Magyarországon pusztán minden 150. munkavállaló nem európai nemzetiségű.
- Itthon konstans 50-60 ezer betöltetlen munkahelyet tartanak nyilván.
- Az idegen munkavállalók legnagyobb része nem muszlim, mint Európa többi országában, hanem keresztény, alapvetően fülöp-szigeteki, nem véletlenül.
- A munkaerőpiac 0,6 százalékát adják az Európán kívüli munkavállalók, alapvetően keresztények.
- Eközben Magyarországon zéró illegális bevándorló van, az illegális bevándorlók nem tudnak semmilyen engedélyt (sem tartózkodási, sem munkavállalási) szerezni.
- Eddig nem hajtották végre a migrációs paktumot, nincs kötelezően befogadandó kvótamigráns sem.
- A fideszes kormány alatt kialakított rendben minden nem európai munkavállaló kvóták szerint, csak határozott időre, családegyesítés lehetősége nélkül, szigorú eljárásrendben érkezhet.
Jó volna, ha ezt az állapotot nem barmolná szét a Tisza – jegyezte meg. Merthogy szerinte most az történik, hogy ígéretével ellentétben a Tisza nem tiltotta be a harmadik országbeliek munkavállalását. A jövőre vonatkozóan sem.
Viszont három keresztény országból érkező, stratégiai jelentőségű és alapvetően exportra termelő cégek rugalmassági külföldi munkaerő-behozatali rendszerét függesztette fel. Ez azért remek, mert akkor
majd helyettük a cégek a legolcsóbb – ez ma jelenleg pakisztáni (muszlim) – munkaerőt fogják megcélozni.
Mi pont ezért nem ezt csináltuk. Mi pont ezért adtunk más logikában előnyt keresztény országoknak – jegyezte meg Panyi Miklós. A Tisza döntése évente 5-6000 munkavállalót érint, a magyar munkaerőpiac mindössze 0,1 százalékát. Az ellenzéki politikus ebből azt a következtetést vonta le, hogy tehát a tegnapi döntés semmi más, "csak parasztvakítás."
Illetve nem csak, merthogy ennek a rugalmasságnak a megszüntetése az országnak gazdasági veszteségeket okoz, mivel ezek a nagy termelő cégek nagyobb megrendelések esetén a szükséges többletmunkaerőt nem fogják tudni pótolni. Vagy pedig csak nehézkesen és akkor jó eséllyel nem keresztény hátterű országokból.
Ez egyrészről gazdasági veszteséget okozhat, másrészről az eddigi logikus rendszer szétverése belbiztonsági veszélyforrás. De, ahogyan tegnap fogalmaztak, majd még nézegetik a szabályozást. Szuperszakértői kormányzás! És továbbra sem tudjuk mi lesz a Migrációs Paktum végrehajtásával. Mert nagy a csend – zárta bejegyzését Panyi Miklós.