Máris megjött a figyelmeztetés: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat Magyarországra – óriási hiba volt kitiltani a fülöp-szigetekieket

Az első értékelések szerint nem marad következmények nélkül, hogy a Tisza-kormány egyik pillanatról a másikra kitiltotta három ország vendégmunkásait Magyarországról.

Figyelmeztették a Tisza-kormányt: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat Magyarországra / Fotó: ANTON VAGANOV / Reuters

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy a Tisza-kormány szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét, első lépésként

a Fülöp-szigetekről,

Georgiából

és Örményországból

nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A változtatás azonnal életbe is lépett. Ugyan a vendégmunkásstop intézkedését június 1-jére ígérték, az azonban akkor elmaradt. A pénteki bejelentés viszont egy merőben új megközelítést jelent, amiről korábban nem volt szó.

Nem véletlen, hogy szakmai szervezetek és munkáltatók azonnal tiltakoztak is a döntés ellen. Most viszont befutott egy gyorsértékelés, ami számos konkrétumot tartalmaz annak kapcsán, miért nem volt megalapozott meglépnie a Tiszának a vendégmunkások kurta-furcsa szankcionálását.

Figyelmeztették a Tisza-kormányt: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat

Ezt Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő jegyzi, aki a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az értékelését. A Tisza-kormány tegnapi, "vendégmunkásokat" érintő döntésével kapcsolatban vetett fel néhány fontos tényt.

Magyarországon van Európa legszigorúbb menekültügyi, idegenrendészeti és vendégmunkás szabályozása. Ezért van arányait tekintve az EU-ban Magyarországon a legkevesebb nem európai munkavállaló, 30-35 ezer fő. Tehát ma Magyarországon pusztán minden 150. munkavállaló nem európai nemzetiségű. Itthon konstans 50-60 ezer betöltetlen munkahelyet tartanak nyilván. Az idegen munkavállalók legnagyobb része nem muszlim, mint Európa többi országában, hanem keresztény, alapvetően fülöp-szigeteki, nem véletlenül. A munkaerőpiac 0,6 százalékát adják az Európán kívüli munkavállalók, alapvetően keresztények. Eközben Magyarországon zéró illegális bevándorló van, az illegális bevándorlók nem tudnak semmilyen engedélyt (sem tartózkodási, sem munkavállalási) szerezni. Eddig nem hajtották végre a migrációs paktumot, nincs kötelezően befogadandó kvótamigráns sem. A fideszes kormány alatt kialakított rendben minden nem európai munkavállaló kvóták szerint, csak határozott időre, családegyesítés lehetősége nélkül, szigorú eljárásrendben érkezhet.

Jó volna, ha ezt az állapotot nem barmolná szét a Tisza – jegyezte meg. Merthogy szerinte most az történik, hogy ígéretével ellentétben a Tisza nem tiltotta be a harmadik országbeliek munkavállalását. A jövőre vonatkozóan sem.