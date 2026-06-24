Rémálommá vált az aratás, több hektáron ég a gabona, ezekre mindenkinek kell figyelni ilyenkor

Nagyjából öt hektáron ég a gabona a Borosod- Abaúj-Zemplén vármegyei Köröm település külterületén. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat. A munkálatokat egy munkagép is segíti - közölte honlapján a Katasztrófavédelem. Nem csak itt ütött ki tűz, foltokban tarló és lábon álló gabona ég Ádánd és Nagyberény között. A siófoki és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. Egy siófoki vízszállító jármű is a helyszínen dolgozik. Nem sokkal korábban pedig arról számoltak be, hogy tarló, lábon álló gabona és erdős terület ég Moha külterületén. Továbbá arról, hogy két hektáron égett a tarló Bélmegyer külterületén, a Cserszád tanyánál. A mezőberényi hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltók oltották el a lángokat. Egy napon belül volt ennyi tűzeset, ami azért elgondolkodtató.

Gyakoriak a tűzeset az arátások idején, nagyobb odafigyeléssel ezek megelőzhetők (illusztráció) Fotó: Fehér Gábor / MW

Mint látható az aratás idején fokozott tűzveszély áll fenn, főleg ilyen kánikulában, súlyos aszály idején. A Katasztrófavédelem és a szakmai szervezetek, mint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz, minden évben figyelmeztetik az aratókat erre a súlyos veszélyrre. Aratáskor nemcsak a termésre, a gépekre is érdemes nagyon figyelni: egy forró alkatrész és némi száraz törmelék már elég lehet a bajhoz. A napokban a kemma.hu is arra hívta fel cikkében a figyelmet, hogy a mezőgazdasági tűz megelőzése ilyenkor különösen fontos, hiszen egy felforrósodott alkatrész, némi száraz növényi törmelék vagy egy eldobott csikk is komoly bajt okozhat a földeken.

A gazdák sokat tehetnek azért, hogy ne váljon rémálommá a munka a földeken. A rendszeres karbantartás ilyenkor nem puszta műszaki rutin, hanem valódi védelem. Érdemes munkakezdés előtt és a nap folyamán is átnézni a gépeket, eltávolítani a felgyűlt növényi törmeléket, és figyelni a szokatlan melegedésre, furcsa hangokra vagy hibajelzésekre. A forró alkatrészekre rakódott száraz növényi maradvány könnyen lángra kaphat, a tűz pedig innen gyorsan átterjedhet a gabonatáblára. Egy kisebb izzásból is nagyobb tűz lehet, ha nincs kéznél segítség.