Hangfelvétel készülhet a magyarországi taxikban: ígérik, csak akkor férnek hozzá, ha az utasnak gondja van

Az Uber elindította a Hangrögzítés funkciót az utasoknak országszerte, ezzel egy újabb alkalmazáson belüli biztonsági eszközt biztosítva a felhasználóknak, hogy még nagyobb biztonságban és támogatásban érezzék magukat az utazások alatt – közölte a cég.

A Hangrögzítés a legújabb eleme az Uber biztonsági funkciócsomagjának / Fotó: NurPhoto via AFP

A funkció segítségével az utasok közvetlenül az Uber appon keresztül rögzíthetik a hangot az utazás során, és eldönthetik, hogy megosztják-e a felvételt az Uberrel, ha biztonsági incidenst jelentenek be. A vállalat fogadkozik, hogy a hangrögzítés funkciót a személyes adatok védelmének és a magánélet szigorú tiszteletben tartásával tervezték:

Az utasoknak külön engedélyezniük kell a funkciót a használat előtt.

Az utasok kizárólag egy manuális gomb megnyomásával indíthatják el a rögzítést az utazás alatt.

A hangfelvételek titkosítva, biztonságosan tárolódnak az utas saját eszközén.

Az utasok nem férhetnek hozzá a felvételekhez, nem szerkeszthetik és nem oszthatják meg azokat külső csatornákon.

Az Uber is kizárólag akkor férhet hozzá a felvételekhez, ha azokat egy biztonsági jelentés részeként az utas kifejezetten benyújtja.

A biztonsági bejelentéshez nem csatolt felvételek tizennégy nap elteltével automatikusan törlődnek az eszközről.

Az utasok közvetlenül az Uber alkalmazásban választhatják ki, hogy az utazás előtt vagy alatt aktiválják-e a Hangrögzítést. Az utazás elindulása után az utasnak továbbra is meg kell nyomnia egy manuális gombot a tényleges felvétel elindításához. Ha a funkciót még az utazás kezdete előtt aktiválják, a sofőrök értesítést kapnak arról, hogy az utazásról hangfelvétel készülhet, és így következmények nélkül törölhetik a fuvart.

A funkció célja, hogy extra nyugalmat biztosítson az utasoknak, és egy újabb módot kínáljon a támogatás elérésére közvetlenül az Uber appon keresztül. Kardos Eszter, az Uber magyarországi ügyvezetője elmondta: „A biztonság kiemelt prioritás az Uber számára, és folyamatosan keressük azokat a technológiai megoldásokat, amelyekkel az utasok még nagyobb biztonságban és támogatásban érezhetik magukat az utazásaik során.”