UBM Holding
A görög piacot is meghódítaná a magyar mezőgazdasági óriás

Kazahsztán mellett Görögország felé veszi az irányt az egyik legnagyobb hazai mezőgazdasági cégcsoport. Az UBM Csoport piacvezető Magyarországon.
2026.06.01, 17:49

Május végére újabb mérföldkőhöz érkezett Magyarország egyik legnagyobb takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportjának kazahsztáni beruházása, amellyel párhuzamosan az UBM Csoport a görög piacra is beléphet. Ennek köszönhetően a cégcsoport teljes gyártási kapacitása immár meghaladhatja az évi 1 millió tonnás szintet – derült ki a cégcsoport hétfői közleményéből.

Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az UBM még tavaly augusztusban jelentette be, hogy beruházási megállapodást írt alá a KazFoodProducts csoporthoz tartozó AsiaAgroFood JSC-vel egy közös vállalat létrehozásáról, amely 25 millió dollár (mintegy 8 milliárd forint) értékű beruházással megépíti Kazahsztán legfejlettebb technológiájú és egyben legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemét.

„Kazahsztáni beruházásunk idén május végén újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: ottani partnerünkkel aláírt megállapodásunk eredményeképpen a KazFoodProducts csoport a premixüzemnek otthont adó 7 hektáros terület apportjával 30 százalékos tulajdonrészt szerzett a projektben. Ez stabil alapokra helyezi a vegyesvállalatot és a beruházás megvalósítását” – emelte ki Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy nemcsak egy gyárat hoznak létre, hanem egy olyan integrált szakmai központot, ahol a gyártás mellett egy modern labor és egy oktatási központ is működni fog, amelyek együttesen lehetővé teszik, hogy a helyi partnereinkkel közösen fejleszthessék a takarmányozási megoldásokat, teszteljék az új termékeket, és gyakorlati képzéseken keresztül erősítsék a régió szakmai tudását is.

A cégcsoport kommünikéje szerint a premixüzem kivitelezése várhatóan a következő hónapokban kezdődhet, így a Kazahsztán Almati régiójában felépülő gyárban a tervek szerint két éven belül megindulhat a termelés. A jelenleg zajló beruházás lezárását követően az UBM három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyár építését is célul tűzte ki a közép-ázsiai országban.

Célkeresztben a görög piac

Az UBM az európai piacon is folytatja terjeszkedését, a cégcsoport ugyanis idén bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat Görögország egyik legnagyobb takarmánygyártó cégének akvizíciójáról. A napokban aláírt megállapodás értelmében az UBM megszerzi a görög EL.VI.Z. A.E. takarmánygyártó többségi, 65 százalékos részesedését, míg a fennmaradó 35 százalék megvásárlására a tervek szerint három évvel később kerülhet sor.

Az EL.VI.Z. a görög piacon a meghatározó szereplők közé tartozik, több gyártóegységgel és széles termékportfólióval. Az EL.VI.Z. két, együttesen 250 ezer tonna gyártókapacitással rendelkező üzemet működtet Észak-Görögországban, Plathy és Xanthi mellett, amelyek többek között baromfi-, sertés- és kérődzőtakarmányokat gyártanak. Az akvizíciót követően az UBM elindítja a gyárak hatékonyságnövelését és technológiai modernizációját a helyi piacra optimalizált termékfejlesztés érdekében.

Az UBM görög leányvállalata elsősorban a görög piacot, másodsorban a délkelet-európai régiót szolgálja ki: a célpiacok között a Balkán, a kelet-mediterrán térség és részben a közel-keleti országok is szerepelnek. A piacvezető hazai takarmánygyártó eddigi, összesen mintegy 780 ezer tonnás kapacitása a görög akvizíciónak köszönhetően átlépi az egymillió tonnás gyártási képességet.

„A görögországi piacralépés jól illeszkedik az UBM stratégiájába, amelynek egyik alapvetése a földrajzi diverzifikáció és a növekedési lehetőségek keresése a régión túl is. Görögország egy olyan kapu, amely egyszerre biztosít stabil belföldi piacot és hozzáférést több gyorsan fejlődő exportpiac, így például a nyugat-balkáni országok felé, de nem szabad elfelejteni azokat a potenciális célpiacokat sem, amelyek Görögországból tengeri úton könnyen elérhetőek” – hangsúlyozta Horváth Péter.

Az UBM Csoport vezérigazgatója szerint a hosszabb távú növekedés szempontjából a délkelet-európai és kelet-mediterrán régió ellátása, valamint a hatékonyság és technológiai színvonal javítása kínál valódi lehetőséget az UBM számára.

Hazánkban piacvezető az UBM

Az idén 30 éves UBM Csoport 2,1 millió tonnás forgalmával hazánk egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője és piacvezető takarmánygyártója. Magyarország meghatározó mezőgazdasági cégcsoportja a 2025/2026-os üzleti évében, 2025. július 1. és 2025. december 31. között 131,6 milliárd forint árbevételt, 5,4 milliárd forint EBITDA-t és 2,4 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el. Az UBM Csoport több mint 20 országba exportál, ezekből származik árbevételének nagyjából fele is. A piacvezető hazai takarmánygyártó a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett egyetlen agráripari cég; az UBM Holding Nyrt. részvénye 2026. május 29-én 1000 forinton zárt a BÉT-en.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
