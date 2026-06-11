A mesterséges intelligencia megjelenése után szinte elsőként az újságírók munkáját temették. Ma azonban egyre világosabb, hogy a valóság ennél jóval árnyaltabb: a technológia nem megszünteti a médiaállásokat, hanem átrendezi a szerkesztőségek működését. A kiadóknak egyszerre kell megőrizniük a tartalom minőségét, miközben több platformon, gyorsabban és technológiailag fejlettebb módon kell elérniük az olvasókat.

Nem az újságírók, hanem a régimódi szerkesztőségek tűnnek el: a mesterséges intelligencia átírja a hírszerkesztés szabályait / Fotó: Arda Savasciogullari

A változás nem magyar sajátosság. Az elmúlt két évben a világ legnagyobb médiavállalatai közül több is átszervezéseket hajtott végre, miközben párhuzamosan AI-fejlesztésekbe kezdett. Az amerikai és nyugat-európai szerkesztőségekben ma már egyre több olyan munkakör jelenik meg, mely néhány éve még nem is létezett:

AI-szerkesztők,

szerkesztőségi technológiai vezetők,

adatelemzők vagy éppen algoritmusok működését felügyelő szakemberek dolgoznak az újságírók mellett.

A tendencia Magyarországon is megjelent. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2025-ös Médiapiaci Jelentése szerint a médiapiac egyik legfontosabb átalakító erejévé vált a generatív mesterséges intelligencia. A hatóság szerint már nem az a kérdés, hogy a technológia megjelenik-e a médiában, hanem az, hogy a szereplők hogyan találják meg a helyüket az általa átalakított üzleti modellekben.

Fontos eszköz lehet az AI, de az újságírót nem tudja helyettesíteni

A változás nem pusztán technológiai divatnak köszönhető. A médiavállalatoknak ma lényegesen több feladatot kell ellátniuk ugyanazzal vagy akár kisebb erőforrással. Egy cikk már nem kizárólag egy weboldalra készül. Videós, közösségi médiás, mobilos és keresőoptimalizált formában is meg kell jelennie, miközben az olvasók egyre nagyobb része nem közvetlenül a kiadó oldalára érkezik, hanem algoritmusok és ajánlórendszerek közvetítésével találkozik a tartalommal.

Ebben a környezetben

a mesterséges intelligencia elsősorban a háttérfolyamatok gyorsításában jelenthet segítséget.

Kutatások, adatfeldolgozás, fordítás, átiratkészítés, tartalmi összefoglalók vagy akár technikai szerkesztési feladatok esetében jelentős időmegtakarítást hozhat. Az NMHH szerint a digitális eszközök és az AI-alapú megoldások demokratizálták a tartalomgyártást: olyan kép- és hanganyagok készíthetők ma már egyszerű eszközökkel, melyek korábban jelentős technikai apparátust igényeltek.